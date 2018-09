Tenista sérvio bateu Juan Martín del Potro na final e chegou aos 14 troféus do Grand Slam.

Djokovic conquista US Open

Tenista sérvio bateu Juan Martín del Potro na final e chegou aos 14 troféus do Grand Slam.

O tenista sérvio Novak Djokovic, que chegou à final como número seis e passou a ser número três da tabela mundial, conquistou o US Open ao derrotar o argentino Juan Martín del Potro, que passou de terceiro para quarto posicionado da tabela ATP, com os parciais de 6-3, 7-6 (4) e 6-3. A vitória nos Estados Unidos permite-lhe igualar Pete Sampras com 14 troféus do Grand Slam, estando apenas atrás de Roger Federer (20) e Rafael Nadal (17).



O triunfo assegura um prémio de 3,2 milhões de euros a 'Nole', que eliminou o português João Sousa nos oitavos-de-final da competição, enquanto Del Potro recebeu 1,6 milhões de euros. A terceira vitória de Djokovic em Flushing Meadows, após as que obteve em 2011 e 2015, é o seu segundo sucesso consecutivo em provas do Grand Slam, depois de conquistar o torneio de Wimbledon em julho pela quarta vez.

Depois de lesões que o levaram a uma paragem entre o torneio de Wimbledon do ano passado e o Open da Austrália, seguindo-se operação ao pulso direito e nova paragem durante a qual caiu para o lugar 21 na tabela mundial, o tenista sérvio, de 31 anos, regressou aos sucessos e, antes de vencer o US Open, impôs-se no Masters 1.000 de Cincinnati. "Sempre pensei que, depois da operação, voltaria a jogar ténis de alto nível. Mas precisei de três/quatro meses para chegar lá e, nesse processo, aprendi muito sobre mim próprio", afirmou, citado pelo site do ATP.



"Sinto-me muito triste pela derrota, mas Novak mereceu o troféu", admitiu Del Potro. "Joguei no limite das minhas forças o tempo todo, mas ele respondeu sempre com qualidade e é um grande campeão".











Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.