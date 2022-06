A Taça de Portugal, versão feminina, só se disputa em Portugal desde a época 2003/2004, sendo que as finalistas só tiveram acesso ao Estádio Nacional, desde 2010. Fomos ao Jamor, ver a festa da Taça.

Taça de Portugal feminina

Dizem que o futebol não é para elas

Luís Pedro Cabral Pode parecer estranho que em pleno século XXI ainda se guardem certos preconceitos no armário do futebol. A Taça de Portugal, versão feminina, só se disputa em Portugal desde a época 2003/2004, sendo que as finalistas só tiveram acesso ao Estádio Nacional, como manda a tradição, desde 2010. Fomos ao Jamor, ver a festa da Taça. Foi exactamente isso: uma festa. E uma lição táctica de civilidade. Foi como o futebol devia ser.

Meio-dia e tal, junto ao Estádio Nacional do Jamor, perdão, Centro Desportivo Nacional do Jamor. A roulotte do Zeca Diabo, ao serviço dos comes & bebes desde 1973, que coincide com a estreia da telenovela O Bem-Amado, que eternizou Lima Duarte nessa personagem, estava de portas e janelas fechadas. A única coisa que funcionava era o gerador ruídoso da Honda, que estavam por todo o terreno, em geral e neste caso nas traseiras, onde também estava um saco enorme de carcaças, junto às rodas do atrelado. Dava que pensar. Tantos pregos, tantas bifanas, quantas imperiais em copos de plástico, imperativo legal, ali ao abandono. Dor de alma.

Os que tinham as suas roulottes abertas, contavam as gotas de cerveja, a cair devagar da tiragem, como uma decisão do VAR. Até que alguém, de um bar ao lado, disse de sua justiça, depois de tirar a limpo que não estava a CMTV no perímetro: "Esses gajos é que não". Nem valia a pena aprofundar que espécie de 'parti pris' tinha o senhor com a CMTV, até porque ele foi directo ao outro assunto: "Olhe para isto. Os de Famalicão comem pelo caminho. Os do Sporting comem em casa".

As do Sporting, não jogando em Alvalade, era como se jogassem em casa. A falange sportinguista, por todas as razões e mais alguma, estava em absoluta maioria, sendo que a maioria desta dispunha do seu próprio farnel, que para aquele comércio residual era equivalente a uma desgraça que nunca vem só. Os polícias esticavam os braços, em movimentos dissimulados de espreguiçamento, para não adormecer, quando não estavam a olhar para o telemóvel. "Não, não. Não pode estacionar aqui. Ali à frente". Ao lado do estabelecimento ambulatório do Zeca Diabo, que permanecia numa sisuda greve de zelo, as bifanas tinham um indelével picante e mais sal que uma salina, mesmo a pedir algo para molhar a garganta. Perto, vinha o cheiro a churrasco, que não provinha de um estabelecimento rolante, mas da zona de estacionamento, onde os carros estavam dispostos em espinha. A esta hora tudo era verde e branco.

A fumarada tinha na origem uma família sportinguista, equipada dos pés à cabeça com as cores do clube. Um verdadeiro pesadelo para a malta das roulottes, envoltas em névoa grelhada. Tinham levado fritos e batatas de pacote, ice-tea para a miudagem e bujeca para os sócios mais antigos daquela sociedade tribal, ansiosa por uma Taça de Portugal. Em futebolês: caneco. Grupos de jovens reuniam-se em torno de geleiras 'king-size', despachando cervejas com grande velocidade, para não desidratar, entoando os cânticos da praxe: "E o Sporting é o nosso grande amor...", recolhendo palmas no perímetro. Até a Juve Leo tinha uma tenda improvisada no parque de estacionamento, a destoar do ambiente de piquenique, com a malta de tronco nu, cicatrizes, tatuagens de leões e aquele ar temerário de porta 18. À parte disto, quase parecia um anexo de vacinação pirotécnica, com um pequeno ajuntamento de agentes da PSP mais ao fundo, a controlar as operações. A história recente das claques já provou à sociedade e à saciedade que não precisa de rivais para se digladiar. De todo parecia ser o caso. Na mata do Jamor, o ambiente geral era de absoluta serenidade. Comia-se, bebia-se. E as roulottes às moscas.

Com mais delicadeza com que virava as costeletas e a entremeada na grelha, o "chefe" de família abordou a temática das claques. Não sem antes fazer uma declaração de interesses, com uma forquilha na mão e um sorriso nos lábios: "Eu sou membro do Directivo XXI, mas hoje estou aqui como mero adepto. Isto hoje é dia de família, não é de claques". Nos últimos tempos, o Directivo XXI e a Juve Leo não têm tido propriamente uma relação pacífica, o que não é incomum entre claques do mesmo clube. Por essa razão, prefere ficar no anonimato. "Nunca se sabe, não é?" Inadvertidamente, o que este membro de claque à paisana queria dizer é que, sendo uma competição feminina, era tudo mais tranquilo. "O futebol feminino tem menos vícios, mas é uma questão de tempo". Coisas para outras núpcias.

Este era momento para "desfrutar o futebol pelo futebol" e de guardar as rivalidades para a época que vem, que o defeso passa num ápice. "Ocasiões não vão faltar. Como isto está..." Colocou a carne num prato de plástico a contorcer-se. Pôs-lhe a mão por baixo. "É servido?" Obrigado, ficava para depois, como as rivalidades. Em redor do estacionamento, mais parecia um parque de campismo na hora do relax. Uns liam A Bola, outros jogavam com ela. Os mais velhos estavam sentados à sombra em cadeiras com base de copo, feitas para a pesca. Os mais jovens estavam em sessões de hipnotismo online com um ecrã de telemóvel. "Ó Rui, já te disse para largares o telemóvel. Anda comer, rapaz".

Lentamente, as pessoas iam chegando, com o verde da esperança para o comércio local, sentados com ares soporíferos nas próprias esplanadas, a ver as horas passar.

Jamor de perdição

O profeta das feiras não se tinha enganado. Só lá para a tardinha é que chegou a massa adepta sportinguista e as excursões que vinham de Famalicão. Os adeptos famalicenses escorriam das camionetas com elevadíssima animação, envergando t-shirts alusivas à grande final, umas brancas, outras azuis, outras amarelas, bandeiras, cachecóis, vuvuzelas e garrafões de tinto que, aparentemente, também não tinha feito distinções de género. "Ó senhor, só me 'bai' tirar a fotografia de costas? Não quer de frente e de perfil? 'Bai' uma pinga?" Sendo assim...

Seria redundante perguntar o que os tinha trazido à mata do Jamor. Até porque uma das senhoras mais velhas, que vinha com um cachecol do FC Famalicão atado ao pulso e um casaco leve atado à cintura explicaria o fenómeno com grande clarividência. "Eu não bebo, está a ver a minha vida?". Não fosse a "pulseira" de lã, parecia ter chegado de Fátima. Tinha uma a mala a tiracolo e uma t-shirt amarela na mão, com esta mensagem estampada: "Lutar sempre, ganhar às vezes, desistir nunca". Informou que a camisola era para o genro, que já devia estar lá mais para a frente. "Está sempre cheio de pressa para chegar às minis".

Um amigo do genro passou por ela e ela deu-lhe a camisola para a entregar ao destino. E ela ficou com um certo vagar, aproveitando para explicar que aquilo que os move, pelo menos a ela, não é exactamente a paixão pelo futebol, ainda que ache muito bem que haja futebol feminino. "Era só o que faltava". O que os move verdadeiramente é a paixão pela cidade que o clube representa. "E a festa, claro está. É uma viagem bonita até Lisboa, sempre podemos ver as vistas. Mas não há nada como Famalicão, digo-lhe já. Bem... tenho de ir andando se não perco a minha rapaziada".

Já não seria fácil encontrar o seu genro na área da restauração, que de repente se enchera de gente, assim como todo o perímetro junto à entrada principal do Estádio Nacional, onde também estavam as bilheteiras. Os bilhetes custavam a módica quantia de um euro. Pelos vistos, tinha resultado. Em menos de uma hora tinha-se formado uma multidão, colorida com os adeptos das equipas adversárias, o que acabou por despertar da letargia os agentes da PSP, com presença reforçada. O ambiente, de repente, era de taça. A osmose social deu às roulottes um ar da sua graça. E lá se venderam uns chapéus, que depois seriam bem visíveis no estádio.

A decisão

O jogo estava marcado para as 17h15. Ainda bem que o calor tinha dado alguma trégua. Formaram-se duas imensas filas, de lados opostos, para a entrada "Maratona", onde as stewarts revistavam as adeptas e os stewarts revistavam os adeptos. Eram os únicos a usar máscara. A conta-gotas a assistência foi-se instalando, preenchendo por completo a bancada por baixo da tribuna, onde já fazia sombra. Os adeptos dos clubes finalistas, que tinham zona de entrada separadas, teoricamente, pelo menos, juntavam-se ali, descrevendo arquipélagos azuis e amarelos num mar verde e branco, sem uma única desavença a registar-se durante todo o santo jogo, facto quase insólito numa final masculina, se não impossível quando essa final determina um dérbi ou um choque de titãs regionais.

Veja-se bem: Foi necessário esperar um minuto e 27 segundos para ecoar o primeiro vernáculo no estádio, logo abafado pelo ruído contagiante de uma "hola", antes orquestrada pelo speaker de serviço. Duas cadeiras atrás, estava um velho sportinguista, que acendia um cigarro com outro. De vez em quando, lá ia debitando tácticas e sentenças. "'Dasse'... se isto não é fora de jogo? Estas miúdas não jogam para a frente, pá! Vamos lá... Cuidado com a Capeta, pá, a gaja vai a todas". Ó amigo, quem é a Capeta? Olhou como se lhe tivessem perguntado o que faz uma bola num jogo de futebol.

"A Capeta é a melhor jogadora do Famalicão. Era do Sporting. No Sporting não corria, agora parece que tem asas. Daqui um bocado fica sem canetas". Ana Borges, a estrela do Sporting, estava no banco, a contas com uma lesão, mas ainda jogou uns minutos da segunda parte, em abnegado esforço. "Quantos desses multimilionários que andam para aí jogariam em esforço para ajudar o clube?" Boa pergunta. Adiante: "Está a ver, assim é que se nota a diferença. É tudo mais lento. Mas não interessa. Vamos a elas, pá!!!!"

O incentivo puxou pela malta em redor, mas custou-lhe um ataque de tosse. De repente, parece que tínhamos viajado no tempo em que o futebol feminino já enchia as bancadas do velhinho estádio José de Alvalade, para onde se levava um transistor e uma almofadinha para o traseiro. Este adepto era claramente uma nostalgia desses tempos. "Sou sócio do Sporting desde que tinha 10 anos, amigo. Pode não se notar, mas já cá moram 78 biscas". Ironias à parte. "Cuidado com a Capeta, caraças! O melhor é não me irritar". Realmente, a jogadora do Famalicão estava desenfreada. E, com os óculos verdes, irritante.

A final da Taça de Portugal feminina, que tem o 1º de Dezembro como grande vencedor da competição (sete troféus), só teve dois incidentes a registar. O primeiro no decorrer do jogo, na bancada sul, atrás da baliza, onde se encontrava a Juve Leo, sem a presença da sua cúpula directiva, onde pontifica o enigmático Mustafá. A coisa estava a correr tão bem. O Sporting já ganhava por 2-0. Não havia necessidade de lançar o petardozito da praxe, seguido do intoxicante fumo verde. Talvez estivessem com saudade do corpo de intervenção da PSP, que lhes fez uma visita. A segunda ocorrência, já no final da partida, acabou com duas detenções.

Dois energéticos "adeptos" foram interceptados já na pista de tartan, numa inusitada invasão de campo. Estes adeptos foram prontamente identificados pela PSP. Eram Travante Williams e Shakir Smith, ambos da equipa de basquebol do Sporting. Pronto, estava tudo bem para a cerimónia da entrega do caneco. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha estado ausente na final entre o FCP e o Tondela, por se encontrar em visita oficial em Timor-Leste, fez as honras, assinalando o que toda a gente viu nesta tarde: futebol, numa certa pureza e num ambiente de comunhão que no sector masculino parece virtualmente impossível, como ficaria provado logo depois, logo antes de começar o acontecimento planetário que é a final da Champions.

No sábado, estiveram no Estádio Nacional 13894 pessoas na assistência, tirando o David Carreira que só foi lá dar um abraço ao Jubas, a mascote do Sporting, e cantar um dueto com a Nenny. Muita alegria, muitas famílias, coisa raríssima nos estádios portugueses. Na final da Taça de Portugal feminina, estiveram muitas mulheres. Mas, surpresa, ou talvez não, os homens estiveram em larga maioria, em larga maioria do Sporting. Afinal, uma taça é uma taça. O Sporting Clube de Portugal venceu o FC Famalicão por 2-1. Não houve os habituais arraiais de pancadaria, nem as habituais escaramuças ou as multidões divididas a trocar agressões verbais. Milagres dos milagres: até a Juve Leo viu o jogo.

Neste dia, os casos que houve e as decisões do VAR em dois dos três golos, com o jogo ficaram. A este não se sucederam as infinitas horas a esmiuçar lances, centímetros, linhas virtuais, intensidades, expulsões, justicialismo de cartão. No futebol da testosterona passa-se mais tempo a discutir do que a jogar. Dito isto, pode parecer um bocado estúpido, um pouco machista até, olhar para um jogo de futebol como se não fosse futebol só porque é jogado por mulheres. Na verdade, é um decadente jogo de preconceitos, com uma bola por meio.

O futebolês tem, sem dúvida, uma linguagem específica, tribal e de certo modo igualitária, no seu jeito de ser elitista, misógina e de certo modo paritária, no seu jeito de ser machista. Lá no fundo, lá no fundo da heteronormatividade, os olhos dos homens olham para o futebol feminino com aquela condescendência com que se olha para a igualdade de género, tão genuína como algumas camisolas do CR7 à venda na feira de Carcavelos.

Mas, um troféu é um troféu. Pelos vistos, não tem género. A vitória, a derrota e a desigualdade têm em comum uma coisa inevitável: o fim. Na final, ganhou o Sporting ao Famalicão. No final, ganhou o futebol.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

