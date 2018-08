A 80ª edição da prova arranca hoje em Setúbal.

Differdange-Losch estreia-se na Volta a Portugal

A equipa grã-ducal de ciclismo do Team Differdange-Losch vai estrear-se hoje na Volta a Portugal de 2018, precisamente na sua 80ª edição. Ontem, a formação luxemburguesa composta por sete elementos fez a sua apresentação juntamente com as outras 20, em Setúbal, cidade de onde hoje arranca a prova com a realização do prólogo numa distância de aproximadamente dois quilómetros.

A equipa luxemburguesa Differdange-Losch estreia-se na prova portuguesa. Foto: Álvaro Cruz

O diretor desportivo da equipa de Differdange, Francisco da Silva, irmão de Acácio da Silva, antiga glória do ciclismo português, mostrou-se satisfeito pelo facto de a sua equipa fazer a estreia numa competição que considerou “de bom nível”, e que “evoluiu muito nos últimos anos”. O dirigente da formação luxemburguesa enfatiza o bom nível de algumas equipas presentes, destacando o poderio das principais formações lusas na prova: “W52 FC Porto - vencedora das cinco últimas edições -, Sporting-Tavira e Louletano-Aviludo, entre outras, são equipas que efetuaram uma preparação intensa e meticulosa. Além de já conhecerem a maior parte dos traçados, correm praticamente em casa e têm corredores de grande qualidade”. Mas o experiente dirigente, que já correu em tempos a Volta a Portugal ao serviço do Louletano, revelou-se esperançado em obter bons resultados: “Vai ser importante que sobretudo os mais jovens possam desfrutar desta importante experiência e medir forças com adversários fortes e com outro andamento. No entanto, acredito que dois ou três dos nossos melhores ciclistas podem provocar uma surpresa numa ou noutra etapa”, lançou com um sorriso.

“A condição física vai ser determinante no resultado final”, alerta. “Todos receberam informações inerentes à totalidade e características das etapas. Agora, o mais importante é corrermos como equipa, com humildade, disciplina e solidariedade para conseguirmos terminar a volta com o melhor resultado possível”, vincou o diretor desportivo da formação luxemburguesa.

Ivan Centrone e Larry Valvasori, ambos com 22 anos, são os únicos dois ciclistas luxemburgueses da equipa de Differdange, que conta ainda com o belga Olivier Pardini, chefe de fila, o romeno Maxim Rusnac, o alemão Laurin Winter, o inglês Josh Teasdale e o australiano Samuel Mobberley.

Centone disse ao Contacto sentir-se bastante motivado, apesar de confessar que não se encontra ainda nas melhores condições: “Quero, acima de tudo, aproveitar esta minha primeira participação na Volta a Portugal para desfrutar de uma prova com adversários competitivos e com muito valor. Tenho vindo a recuperar da minha queda na Volta ao Luxemburgo, mas quero, tal como todos os meus companheiros, dar o melhor para dignificar a equipa e o país. Tentei avaliar as dez etapas do percurso na internet e já percebi que, com este calor, vai ser muitíssimo duro”, estima, mas acredita que o resultado final pode ser positivo: “Gosto do traçado das etapas porque de certa forma me adapto bem. Sei que as primeiras etapas vão ser muito importantes, sobretudo a primeira que vai ligar Alcácer do Sal a Albufeira, a segunda mais longa da volta. Se responder bem nos traçados iniciais, acredito numa boa classificação”, concluiu.

Quanto a Larry Valvasori, o jovem luxemburguês mostrou-se igualmente entusiasmado por participar na prestigiada prova lusa, mas está também ciente das dificuldades: “Sinto-me muito contente por estar aqui. Acredito que esta experiência vai ser boa e enriquecedora para o meu palmarés, visto que é uma prova conhecida e importante na Europa. O percurso vai ser duro, com muito calor e uma concorrência exigente, sobretudo da parte da equipa do W52 FC Porto, que tem em Raúl Alarcon, vencedor do ano passado, a sua principal referência”. Embora consciente das dificuldades, o jovem corredor luxemburguês diz estar “pronto” para as subidas, alguns traçados mais sinuosos e o calor sabe “não ser fácil de suportar, sobretudo nas etapas de montanha".

Nesta 80ª edição da principal prova velocipédica portuguesa, que se realiza até ao próximo dia 12, vão participar 21 equipas num total de 10 etapas de norte a sul do país. Um dos grandes aliciantes do traçado é o regresso da prova ao Algarve 19 anos depois.

