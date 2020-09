Di Maria e Neymar infetados com a covid-19

Três jogadores do PSG testaram positivo para a covid-19. Segundo a imprensa francesa, Neymar e Di Maria estão infetados.

O jornal L'Équipe noticia esta quarta-feira que há três jogadores do PSG, que recentemente disputou a final da Liga dos Campeões contra o Bayern Munique, infetados com a covid-19.

Segundo a publicação, os atletas em questão são Neymar, Di Maria e Leandro Paredes. O clube francês confirma a existência de três casos de infeção mas não divulgou, no entanto, os nomes dos atletas. Os três jogadores estarão, assim, ausentes dos dois primeiros jogos da época, no RC Lens (10 de setembro) e contra o Olympique Marseille (13 de setembro). "Todos os jogadores e a equipa técnica serão testados nos próximos dias", anunciou o PSG.

O L'Equipe escreve também que vários jogadores do PSG voaram para Ibiza na semana passada para uma breve pausa com amigos e familiares após a final da Champions, onde os franceses foram derrotados pelo Bayern de Munique por 1-0. O campeonato francês é liderado atualmente pelo Nice com seis pontos em dois jogos. O jogo contra o Lens marca o início da nova temporada para a equipa treinada pelo alemão Thomas Tuchel. Estava inicialmente previsto para 29 de agosto, mas tinha sido adiado para 10 de setembro.



