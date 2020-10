No âmbito do aumento das infeções que dispararam nos últimos dias, Dan Kersch, ministro dos Desportos luxemburguês falou esta quinta-feira das novas medidas adotadas para desportos individuais e coletivos que deverão ser seguidas à risca.

Desporto vai continuar a praticar-se mas com cuidados redobrados

Álvaro CRUZ No âmbito do aumento das infeções que dispararam nos últimos dias, Dan Kersch, ministro dos Desportos luxemburguês falou esta quinta-feira das novas medidas adotadas para desportos individuais e coletivos que deverão ser seguidas à risca.

Dan Kersch começou por sublinhar que "o desporto escolar não será suprimido, porque é fundamental ao crescimento das crianças", lembrando que as escolas estão preparadas para a situação e que as regras no desporto não serão mais restritivas do que as aplicadas na sociedade em geral.

Quanto ao desporto nos clubes, afirmou que "É impossível determinar tudo num único texto", apelando ao "diálogo, cooperação, prudência e à precaução no desporto".

A regra do grupo de quatro pessoas vai aplicar-se também, embora o ministro reconheça que será mais fácil de implementar em alguns desportos do que noutros. Todas as sessões de treino são mantidas, mas os monitores e treinadores são obrigados a usar a máscara, ao contrário dos atletas que fazem esforços físicos.

Regra dos quatro não se aplicar aos desportos de elite

"A regra dos quatro não se aplica aos desportos de elite", avançou Dan Kersch, explicando que "não pelo facto de o vírus circular nas divisões inferiores e não nas divisões superiores. Os jogadores de elite jogam num ambiente semi-profissional, são vigiados e acompanhados do ponto de vista médico, em clubes com melhores estruturas e, além disso, os campeonatos de elite são também mantidos noutros países", explicou.

Outra das medidas anunciadas prende-se com o facto de apenas serem autorizadas um máximo de 100 pessoas em eventos desportivos. "Os espectadores devem manter a distância de segurança de dois metros, estar sentados e usar máscaras. Os bares, em todas as instalações desportivas, deverão permanecer fechados e não haverá qualquer excepção."

Todas estas regras serão aplicáveis até 31 de Dezembro, enquanto o recolher obrigatório terá de ser observado durante um mês.

Quanto aos ginásio e salas de fitness do Luxemburgo permanecem abertas, mas as máquinas devem encontar-se a dois metros de distância.

