O Sporting junta-se a FC Porto e Estoril Praia na liderança do campeonato, com 10 pontos, todos ao alcance de Benfica.

Sporting falha liderança isolada ao empatar em Famalicão

O Sporting empatou ontem 1-1 no terreno do Famalicão, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, desperdiçando a oportunidade de se isolar provisoriamente na liderança.

Os ‘leões’, campeões nacionais, chegaram à igualdade aos 82 minutos, com um golo de João Palhinha, depois de o defesa Nuno Mendes ter dado vantagem aos minhotos, com um golo na própria baliza, aos 68.

O Sporting junta-se a FC Porto e Estoril Praia na liderança do campeonato, com 10 pontos, todos ao alcance de Benfica, que soma nove e recebe o Tondela no domingo, enquanto o Famalicão somou o primeiro ponto na competição e deixou provisoriamente o 18.º e último lugar, subindo ao 16.º posto, com um ponto, tal como Belenenses SAD e Santa Clara, que tem menos um jogo.

