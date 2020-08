Equipas de basquetebol, futebol americano, basebol e jogadores de ténis decidiram boicotar jogos em protesto contra a brutalidade policial em Kanosha que vitimou o afro-americano Jacob Blake.

Desporto pára nos Estados Unidos em protesto contra violência racista

Equipas de basquetebol, futebol americano, basebol e jogadores de ténis decidiram boicotar jogos em protesto contra a brutalidade policial em Kanosha que vitimou o afro-americano Jacob Blake.

As equipas de futebol americano que estavam disputavam a sétima jornada da liga principal fizeram boicote e juntaram-se aos protestos de quarta-feira das formações da NBA contra o caso de brutalidade policial que vitimou Jacob Blake, um afro-americano de 29 anos que foi baleado sete vezes nas costas por um agente da polícia no Wisconsin.

Os primeiros a tomar a decisão na MLS foram os jogadores do Inter Miami e Atlanta United, que se defrontavam na Florida. Como uma bola de neve, aconteceu o mesmo no jogo entre o Dallas FC e o Colorado Rapids em Frisco. O Real Salt Lake-Los Angeles FC e o Portland Timbers-San Jose Earthquakes, anunciaram que também não iriam entrar em campo.

Os Milwaukee Brewers e os Cincinnati Reds, equipas da liga de basebol MLB, decidiram juntar-se e não participar no jogo marcado para o Milwaukee's Miller Park. Há ainda várias outros clubes a ponderar não jogar.



Também no ténis houve desistências. A estrela japonesa Naomi Osaka decidiu retirar-se do torneio ATP em Nova Iorque em protesto por causa da violência policial. "Como mulher negra, sinto que há assuntos muito mais importantes em mãos que precisam de atenção imediata, em vez de me verem jogar ténis", escreveu Osaka no Twitter. O torneio ATP foi suspenso esta quinta-feira.

Tudo começou quando a NBA anunciou o adiamento dos três jogos de playoff da primeira volta agendados para quarta-feira, depois de os Milwaukee Bucks terem decidido não jogar o quinto jogo da sua série contra o Orlando Magic em protesto contra os incidentes no Wisconsin.

Estes protestos ocorrem depois de o afro-americano Jacob Blake ter sido baleado pelo menos sete vezes pelas costas pela polícia. Está internado no hospital em Kenosha, no estado do Wisconsin, onde luta pela sobrevivência. O momento que antecede os disparos foi filmado e circulou nas redes sociais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.