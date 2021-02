As atividades desportivas em espaços fechados deverão ser substituídas, sempre que possível, por atividades ao ar livre, respeitando as normas sanitárias.

Desporto juvenil com novas regras a partir de 8 de fevereiro

O desporto juvenil vai acompanhar as alterações no ensino presencial, hoje anunciadas pelo ministro da Educação, Claude Meisch, e deverá adaptar as regras para a prática de atividade física, também a partir da próxima segunda-feira, 8 de fevereiro.

As atividades desportivas em espaços fechados deverão ser substituídas por atividades ao ar livre, respeitando as normas sanitárias.

Em comunicado, o Ministério dos Desportos refere que dando seguimento à decisão do Ministério da Educação Nacional, Infância e Juventude sobre a suspensão das atividades presenciais e depois de consultar a Direção de Saúde, "recomenda fortemente que os clubes desportivos e outros clubes renunciem, para as categorias de jovens, à prática de atividades desportivas em recintos fechados e as substituam, na medida do possível, por atividades desportivas, se for caso disso, alternativas e ao ar livre, em conformidade com as condições de saúde atualmente em vigor".

Da mesma forma, o uso de balneários e chuveiros deve ser evitado.



Estas recomendações aplicam-se durante o período de suspensão das atividades presenciais no sector da educação, que dura entre 8 e 21 de fevereiro de 2021.

De resto, mantém-se as normas que já estavam em vigor.

A utilização de piscinas para a prática de natação continua a ser possível nas faixas criadas de acordo com as condições estabelecidas por lei. Ou seja, um máximo de 6 desportistas por faixa de 50m e 3 desportistas por faixa de 25m.



Para a prática desportiva dos escalões juvenis nos clubes desportivos, são autorizadas atividades no interior ou no exterior, sem a obrigação de distância física e o uso de máscara, desde que seja praticada individualmente ou em grupos com o máximo de 2 pessoas.

De acordo com as disposições legais em vigor sobre área mínima de superfície, é possível um máximo de 10 pessoas praticar simultaneamente uma atividade desportiva, mas neste caso, terá de haver uma distância física permanente de pelo menos 2 metros entre os diferentes participantes desportivos.





