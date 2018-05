O Desportivo das Aves não vai à Liga Europa e o Sporting terá entrada direta na fase de grupos. Apesar da conquista da Taça de Portugal, a equipa avense não se licenciou em tempo útil para poder participar na prova da UEFA, de acordo com informação divulgada pelo canal televisivo SIC.

Desportivo das Aves fora da Liga Europa

O Desportivo das Aves não vai à Liga Europa e o Sporting terá entrada direta na fase de grupos. Apesar da conquista da Taça de Portugal, a equipa avense não se licenciou em tempo útil para poder participar na prova da UEFA, de acordo com informação divulgada pelo canal televisivo SIC.

A confirmar-se este cenário, o Sporting fica com a vaga de acesso direto à Liga Europa, enquanto o Rio Ave e o Braga terão que passar pelas pré-eliminatórias para aceder a fase de grupos da competição.

A Federação Portuguesa de Futebol deverá emitir um comunicado com mais esclarecimentos nas próximas horas.

Desportivo das Aves recebido em casa por milhares de adeptos em festa



A equipa de futebol do Desportivo das Aves foi recebida hoje de madrugada por milhares de pessoas junto ao estádio do clube.

Depois de várias horas no recinto à espera dos 'heróis' de Vila das Aves, os adeptos puderam finalmente fazer a festa junto da equipa pouco depois das 03:00 (mais uma hora no Luxemburgo).

O treinador, José Mota, e os jogadores subiram ao palco colocado junto ao estádio e juntamente com os milhares de adeptos entoaram em euforia cânticos de vitória.

No final, e entre palavras de agradecimento aos adeptos e desejos de continuar com vitórias, todo o plantel ergueu a taça perante milhares de pessoas.

O Desportivo das Aves tornou-se no domingo no 13.º clube a conquistar a Taça de Portugal em futebol, ao vencer o Sporting por 2-1, na final da 78.ª edição da prova, disputada no estádio do Jamor, em Oeiras.

O avançado Alexandre Guedes, de 24 anos, foi o 'herói' dos comandados de José Mota, ao 'bisar', aos 16 e 72 minutos, enquanto o suplente colombiano Montero marcou o golo do conjunto de Jorge Jesus, aos 85.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.