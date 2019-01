Não há sinais de vida do avançado argentino Emiliano Sala, recentemente contratado pelo Cardiff ao Nantes.

Desapareceu no mar o avião que transportava o futebolista Emiliano Sala

O avião em que seguia o jogador, a caminho do País de Gales, perdeu contacto ontem à noite com os controladores de tráfego aéreo. Teme-se a eventual confirmação de mais um trágico acidente de aviação.

Emiliano Sala, de 28 anos, era esperado para se juntar definitivamente ao clube que milita na Premier League, numa transferência a rondar os 17 milhões de euros. O último ponto de contacto com os controladores de tráfego aéreo aponta para as 21:00 de ontem, segundo revela a edição online do jornal francês L’Equipe. Iniciaram-se de imediato operações de socorro, na localidade de Alderney, nas Ilhas do Canal.

Avelino Gomes