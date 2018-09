Dérbi entre Niederkorn e Differdange marca regresso da Liga BGL

Após a pausa para os compromissos das seleções na Liga das Nações, o dérbi entre o Progrès Niederkorn e o FC Differdange, referente à 6a jornada, marca o regresso da Liga BGL em futebol no sábado, a partir das 17h30.

Após a pausa para os compromissos das seleções na Liga das Nações, o dérbi entre o Progrès Niederkorn e o FC Differdange, referente à 6a jornada, marca o regresso da Liga BGL em futebol no sábado, a partir das 17h30.

A formação da casa ocupa um modesto 6° lugar com apenas 7 pontos e recebe o rival, que com 12 é um dos líderes do campeonato, embora com um jogo a mais. Com duas derrotas sofridas em cinco jogos, o Niederkorn mostra-se longe do bom momento que viveu na época passada, não podendo continuar a desperdiçar pontos sob o risco de poder ficar ainda mais longe dos primeiros lugares.

O FC Differdange tem-se revelado uma equipa pragmática, que neste início de campeonato tem privilegiado os pontos em detrimento do bom futebol, pelo que se espera um jogo bastante disputado e de difícil vaticínio.



Nos outros encontros, que se disputam todos no domingo às 16h, destaque também para os jogos Strassen - F91 Dudelange e Racing Luxembourg - Fola. O campeão em título, atual último classificado embora com dois jogos a menos, desloca-se a Strassen com o único objetivo que somar os três pontos, tarefa que os comandados de Dino Toppmöller deverão cumprir com maior ou menor dificuldade.

Na capital, o Fola terá pela frente o 3° classificado, uma equipa que a jogar em casa coloca sempre muitos problemas a qualquer adversário. Mas desde que Jeff Srasser regressou ao comando do clube de Esch-sur-Alzette as melhorias têm sido evidentes: conseguiu duas vitórias em dois jogos e já avisou que quer continuar na senda dos triunfos.

A Jeunesse d'Esch, líder do campeonato com quatro vitórias em outros tantos jogos, recebe o Rosport e deverá confortar a sua posição no topo da tabela. Frente a uma equipa que não parece ter argumentos para contrariar o favoritismo dos pupilos de Marc Thomé, os 'alvinegros' deverão somar a sua 5a vitória.

O Union Titus Pétange de Baltemar Brito acolhe no seu reduto o Mondorf de Paulo Gomes num duelo que promete grande equilíbrio. As duas formações somam ambas sete pontos e em caso de vitória darão um salto considerável na tabela.

Os encontros Rumelange - Hamm Benfica e Etzella - Hostert disputam-se sob o signo do equilíbrio.







