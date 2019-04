FC Porto e Boavista defrontam-se esta sexta-feira no arranque da 28a jornada da Liga portuguesa de futebol. O encontro tem a particularidade de nenhuma das equipas poder contar com os respetivos treinadores principais no banco por estarem suspensos. O jogo está agendado para as 21h30 com arbitragem de Rui Costa.

Dérbi da Invicta com duelo de adjuntos no estádio do 'dragão'

FC Porto e Boavista defrontam-se esta sexta-feira no arranque da 28a jornada da Liga portuguesa de futebol. O encontro tem a particularidade de nenhuma das equipas poder contar com os respetivos treinadores principais no banco por estarem suspensos. O jogo está agendado para as 21h30 com arbitragem de Rui Costa.

Um triunfo do FC Porto na receção aos axadrezados permitirá aos azuis e brancos ultrapassar o Benfica na tabela classificativa e colocar pressão sobre o principal adversário da luta pelo título, que joga domingo no estádio do Feirense, último classificado.

O FC Porto, que deverá alinhar a dupla de centrais Pepe-Militão, procura a quarta vitória consecutiva a contar para a Liga e está proibido de perder pontos em casa.



Os axadrezados encontram-se no 13.º lugar, com 29 pontos, e desde que Lito Vidigal sucedeu a Jorge Simão não vence longe do Bessa.

Rui Costa, da AF Porto, terá Tiago Costa e Nuno Manso como auxiliares e Fábio Melo no papel de quarto árbitro. Já o VAr estará a cargo de Bruno Esteves e Paulo Ramos será o assistente.

Programa completo da 28a jornada





05 de abril:



FC Porto - Boavista (21h30)

06 de abril:



Belenenses - Santa Clara (16h30)



Nacional - Desportivo das Aves (16h30)



Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves (19h)

Moreirense - Sporting de Braga (21h30)

07 de abril:



Feirense - Benfica (18h30)

Sporting - Rio Ave (21h)

08 de abril:



Tondela - Portimonense (21h15)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.