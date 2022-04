O jovem autista de 14 anos esperava os jogadores no túnel do balneário quando Ronaldo passou e atirou o seu telemóvel para o chão.

Depois de destruir telemóvel a adepto, Ronaldo deixa de ser embaixador da 'Save the children'

O incidente que envolveu Cristiano Ronaldo e um jovem adepto, Jake Rally, após a derrota (1-0) na visita do Manchester United ao Everton, continua a ter consequências para o internacional português.

Depois da polícia britânica confirmar que abriu uma investigação para apurar os acontecimentos, a organização não-governamental Save the Children, que luta pelos direitos das crianças decidiu que Ronaldo não seria mais embaixador da ONG. A informação é avançada pelo jornal The Sun, mas ainda não foi confirmada pela instituição.

O jovem, um rapaz autista de 14 anos, foi depois convidado pelo jogador para assistir um jogo no estádio mas a mãe do menor, Sarah Kelly, disse em entrevista à Sky News que não tem interesse em encontrar-se com Ronaldo. E acrescentou que Jake ainda está a processar o que aconteceu.

Ronaldo pediu desculpa no próprio dia por ter atirado o telemóvel com violência ao chão. "Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como os que atravessamos. Porém, temos de ser sempre respeitadores, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que gostam de futebol", escreveu nas redes sociais.



