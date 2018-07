Degenkolb vence na Volta a França

De um lado, a velocidade mágica de Mbappé, o poder de Pogba e a capacidade goleadora de Griezmann; do outro, a luminosidade de Modric, a inteligência de Rakitic e o veneno de Mandzukic. Duas décadas depois da meia final ganha pelos franceses, as duas seleções reencontram-se no Mundial esta tarde, a partir das 17h00, no Estádio Luzhniki.