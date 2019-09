Em dois jogos pela seleção de sub-21 de Portugal, Dany Mota leva três golos.

Dany Mota volta a marcar no segundo jogo por Portugal

O avançado Dany Mota voltou a marcar ontem pela seleção portuguesa de futebol de sub-21, na vitória por 2-0 na Bielorrússia, a contar para o apuramento para o Campeonato da Europa de 2021.



Depois de ter marcado dois golos na estreia com a camisola das 'quinas', na passada quinta-feira frente ao Gibraltar (resultado final de 4-0), o avançado nascido no Luxemburgo e jogador dos sub-23 da Juventus entrou aos 80 minutos e marcou no último lance da partida, já nos descontos.

Já o primeiro golo de Portugal foi apontado por Rafael Leão (aos 68 minutos).

Com esta vitória fora de casa, Portugal lidera o grupo 7, isolado, com seis pontos.

HB