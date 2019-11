O atacante nascido em Niederkorn é apontado pela imprensa italiana como reforço de inverno dos dragões.

Dany Mota. "Não posso dizer não a uma boa proposta do FC Porto"

Associado esta semana ao FC Porto pela imprensa italiana, Dany Mota, atacante luso-luxemburguês contratado este ano pela Juventus, disse em entrevista ao jornal 'A Bola' que não descarta uma mudança para os azuis e brancos.

O internacional sub-21 por Portugal confessa estar "orgulhoso", quando confrontado com o interesse do FC Porto, acrescentando ser um "bom sinal" uma possível transferência no mercado de inverno.

Dany Mota reconhece que joga "num dos maiores clubes do mundo, onde joga o maior jogador do mundo, Cristiano Ronaldo", mas diz também que "não podia dizer não a uma boa proposta do FC Porto".

Nascido no Niederkorn, Dany Mota foi contratado este verão pela Juventus ao Virtus Entella, equipa da Série B italiana, contando já com sete golos em 14 jogos pela formação sub-23 da Juventus.

Na seleção sub-21 de Portugal soma três golos em quatro jogos.

HB