O luso-luxemburguês foi uma das estrelas no primeiro jogo do clube que disputa, pela primeira vez na história, o principal escalão do futebol transalpino.

Futebol

Dany Mota marca primeiro golo do Monza na Liga italiana

Paula SANTOS FERREIRA O luso-luxemburguês foi uma das estrelas no primeiro jogo do clube que disputa, pela primeira vez na história, o principal escalão do futebol transalpino.

Dany Mota, o internacional sub-21 português nascido no Luxemburgo, entrou sábado para a história do Monza ao apontar o primeiro golo do clube na Serie A italiana. Apesar disso, a sua equipa não conseguiu evitar a derrota (1-2) frente ao Torino, na estreia na competição.

"Muito feliz por marcar o primeiro golo da história do ACMonza na Serie A", escreveu este domingo o jogador luso-luxemburguês na sua conta de Instagram.

Noite histórica. Dany Mota foi um dos heróis do 'playoff' da liga italiana O jogador luso-luxemburguês foi estrela da noite em que o Monza, de Silvio Berlusconi, subiu à Serie A italiana, feito inédito em 110 anos de história. A imprensa italiana vaticina-lhe um “futuro de campeão”.

O avançado luso-luxemburguês, de 24 anos, começou o jogo no banco e só entrou aos 64 minutos, quando o Monza já estava em desvantagem, mas conseguiu colocar o seu nome na lista de marcadores já em período de compensação, desviando para a baliza uma bola que o guarda-redes adversário não conseguiu afastar.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Ao fim de 110 anos de existência o Monza estreia-se agora na principal liga italiana. Uma proeza para a qual Dany Mota muito contribuiu, com os seus 12 golos e três assistências, duas delas na partida que selou a promoção frente ao Pisa. "Vim para o Monza com um objetivo: fazer história", disse o luso-luxemburguês, no final desse jogo decisivo. E fez.

O caminho do português Dany Mota Carvalho é o do “grande futebol”, tendo todas as credenciais “para se tornar rapidamente num campeão”, escreveu a Gazetta Dello Sport, na noite de ascensão do Monza à liga principal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.