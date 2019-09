O avançado que fez a sua formação no Pétange marcou os dois golos dos sub-23 da 'Juve' frente ao Siena, numa exibição de grande classe.

Dany Mota estreia-se com um 'bis' pela Juventus

O lusodescendente Dany Mota que no início desta época se transferiu do Virtus Entella (série C italiana) para os sub-23 da Juventus, marcou os dois golos da sua equipa frente ao Siena, estreando-se a marcar com a camisola da 'vecchia signora'.

Um dos golos, apontado através de um pontapé de bicicleta, arrancou uma ovação por parte do público que se rendeu à qualidade do avançado nascido no Luxemburgo.

O avançado de 21 anos foi convocado na passada semana para a seleção de Sub-21 que vai defrontar Gibraltar, quarta-feira, em Alverca, e a Bielorrússia, no dia 10 de setembro, em Zhodino, nas duas primeiras partidas desta fase de apuramento para o Europeu da categoria.



