No rescaldo da final do Europeu sub-21, em que Portugal perdeu com a Alemanha por 1-0, o avançado luso-luxemburguês deixa mensagem emotiva aos adetos e equipa.

Dany Mota deixa mensagem emotiva os seus "Soldados sem Medos"

Ana Patrícia CARDOSO

O sonho era ambicioso. Se Portugal tivesse ganho à Alemanha no passado domingo, teria sido campeão europeu de sub-21, pela primeira vez na história deste campeonato.

Não ganhou mas, mesmo assim, a equipa está satisfeita com o caminho traçado e Dany Mota, o luso-luxemburguês que chegou a marcar dois golos no jogo contra a Espanha, fez questão de agradecer publicamente todo o apoio recebido.

Nas redes sociais o futebolista, que atualmente veste a camisola do AC Monza, da II Liga italiana, escreveu que "antes demais gostaria de agradecer o apoio ao longo deste tempo todo que tive e que tivemos neste percurso. Foi o meu primeiro e último Europeu pelos Sub21, não acabando da melhor forma mas muito orgulhoso por aquilo que fizemos e demostramos dentro de campo! Tenho a certeza que orgulhámos todos os Portugueses e honrámos o nome de Portugal pelo mundo fora. Foram anos e anos de sacrifício, trabalho, determinação..."

Dany garante que "com este grupo, ou melhor, esta família, vivi momentos inesquecíveis, incríveis, inexplicáveis que irão ficar guardados para o resto da minha vida! Foi um sonho tornado real, jogar por pelo meu Pais… Jogar por PORTUGAL! Gostaria de agradecer a toda Comitiva. Mister Rui Jorge, Alex, Romeu, Brassard, Pauleta, Alex, Telmo, Rodrigo, Carlos, Tiago, João, Pedro, Rogerio, Jorge, Paulo, Flávio e André por tudo o que fizeram por mim!".

Por fim, não esquece aqueles que estiveram consigo em campo, partilhando conquistas e derrotas, os seus "Soldados sem Medos… os jogadores incríveis com quem partilhei esta experiência. A forma com que me ajudaram a integrar nesta Família foi algo que jamais irei esquecer!"

A família de Dany Mota, que mora em Pétange, fez questão de estar no estádio Stozice, na Ljubljana, na capital da Eslovénia, no domingo, para torcer pelo jogador. Conceição Mota, mãe de Dany Mota, confessou-se muito orgulhosa pela prestação do filho. “Este era o sonho dele e estou muito contente, mas por vezes o coração fica apertado, eu como mãe sofro muito, mas estou muito orgulhosa”, disse ao Contacto.









