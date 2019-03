Daniel Santos já não é o treinador do RM Hamm Benfica, penúltimo classificado da Liga BGL, com 9 pontos. O treinador português e o clube de Cents chegaram a acordo para a rescisão do contrado na noite desta segunda-feira.

Daniel Santos deixa Hamm Benfica

Na sequência dos maus resultados averbados esta época, em especial a derrota (0-3) frente ao Union Titus Pétange, na última jornada, levaram ambas as partes a chegar a um acordo, situação que já se adivinhava.

Daniel Santos chegou ao Hamm Benfica em Julho 2016, em proveniência do Beggen. Depois de dois anos e meio no seio da elite do futebol luxemburguês, o treinador lusodescendente deixa o clube num delicado 13° lugar da tabela classificativa, com 9 pontos.



Enquanto os dirigentes 'encarnados' procuram um substituto, a equipa ficou entregue ao adjunto, Gonçalo Cruz.



