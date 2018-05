O piloto australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) conquistou hoje a sétima vitória da sua carreira no Mundial de Fórmula 1, ao ganhar pela primeira vez o Grande Prémio do Mónaco, sexta prova do campeonato de 2018.

Daniel Ricciardo vence Grande Prémio do Mónaco de Fórnula 1

Ricciardo, que partiu da ‘pole’ e liderou a corrida da primeira à última volta, bateu o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), segundo, e o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que terminou em terceiro e segurou a liderança do Mundial.

No campeonato, Hamilton soma 110 pontos, contra 96 de Vettel e 72 de Ricciardo, que ascendeu ao terceiro posto, ultrapassando os finlandeses Valtteri Bottas (Mercedes) e Kimi Raikkonen (Ferrari), quinto e quarto no Mónaco, respetivamente.

