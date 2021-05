O atacante lusodescendente joga atualmente no Desenzano Calcio, do quarto escalão do futebol italiano, depois de ter sido afastado do Racing Luxemburgo e de ter sido condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.

Daniel da Mota regressa aos convocados da seleção do Luxemburgo

Henrique DE BURGO O atacante lusodescendente joga atualmente no Desenzano Calcio, do quarto escalão do futebol italiano, depois de ter sido afastado do Racing Luxemburgo e de ter sido condenado a dois anos de prisão com pena suspensa.

A chamada do futebolista Daniel da Mota à seleção do Luxemburgo é a grande novidade da convocatória do selecionador Luc Holtz para os jogos amigáveis frente à Noruega e à Escócia.

O atacante lusodescendente joga atualmente no Desenzano Calcio, do quarto escalão do futebol italiano, depois de ter sido afastado do Racing Luxemburgo no início da época e de ter sido condenado a dois anos de prisão com pena suspensa por um caso de “abuso de fraqueza”.

Daniel da Mota, de 35 anos, é o mais velho dos 24 convocados e o que tem mais jogos, 98, pelos leões vermelhos.

É também, a par de Gerson Rodrigues, o jogador com mais golos entre os convocados: 7 tentos pela seleção do Luxemburgo.

Entre os convocados, destaque ainda para os lusófonos Mica Pinto (Sparta Roterdão), Leandro Barreiro (Mainz), Christopher Martins (Young Boys), Eric Veiga (Vilafranquense) e Gerson Rodrigues (Dínamo Kyev).

O jogo contra a Noruega vai ter lugar no dia 2 de junho na cidade espanhola de Málaga enquanto o embate contra a Escócia acontece quatro dias depois, a 6 de junho, no estádio Josy Barthel.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.