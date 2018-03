A seleção do Luxemburgo de futebol vai realizar dois jogos amigáveis contra Malta e a Áustria. O duelo com Malta está agendado para esta quinta-feira, às 18:00, no estádio Ta’ Qali, Attard, em Malta. O embate com a Áustria será no dia 27, às 20:30, no estádio Josy Barthel, na capital luxemburguesa.

Daniel da Mota: “Ganhámos o respeito das grandes seleções”

A seleção do Luxemburgo de futebol vai realizar dois jogos amigáveis contra Malta e a Áustria. O duelo com Malta está agendado para esta quinta-feira, às 18:00, no estádio Ta’ Qali, Attard, em Malta. O embate com a Áustria será no dia 27, às 20:30, no estádio Josy Barthel, na capital luxemburguesa.

Os jogos visam iniciar a preparação para a Taça das Nações, competição que se realizará de setembro a novembro de 2018 (fase de grupos) e junho de 2019 (fase final) e que servirá como parte do processo de qualificação para o Campeonato Europeu de Futebol de 2020.

O internacional lusodescendente Daniel da Mota é um dos 23 jogadores convocados pelo selecionador luxemburguês Luc Holtz para esta dupla jornada.

Daniel Da Mota Foto: Christian Kemp

Aos 32 anos de idade, o jogador do Racing mostra-se satisfeito por continuar a merecer a confiança de Luc Holtz.

“É uma confiança que se conquista. Quando o selecionador chama é para se dizer ‘presente’. E é o que tenho feito. Estou em forma e enquanto o selecionador contar comigo faço o melhor para lhe dar os melhores resultados”, disse Daniel da Mota, ao programa ‘Latina Desporto', da RADIO LATINA.

Sobre a dupla jornada contra Malta e Áustria, o internacional luxemburguês – que fará a 84° e 85° internacionalizações – não tem dúvidas de que “serão dois bons testes” para os ‘leões vermelhos’.

“São jogos contra adversários do nosso nível. Acredito que o jogo contra Malta seja mais fácil para nós, pois a Áustria já tem alguns bons jogadores e tem uma boa seleção. São dois bons ensaios no início da preparação para a Taça das Nações. Depois ainda temos o Senegal e a Geórgia. Queremos entrar sempre para ganhar e fazer o nosso melhor”, garantiu o jogador, que se estreou pela seleção luxemburguesa a 2 de junho de 2007.

Daniel da Mota Foto: AFP

Desde essa estreia frente à Albânia (derrota do Luxemburgo por 2-0), o nível da seleção luxemburguesa “melhor substancialmente”, alcançando o 83° lugar do ranking FIFA em dezembro de 2017. “O futebol que temos vindo a praticar de há cinco/seis anos a esta parte é definitivamente melhor e, face a alguns bons resultados, conseguimos ganhar o respeito das grandes seleções”, vaticinou Daniel da Mota.

Na fase de apuramento da Taça das Nações, o Luxemburgo vai disputar a Liga D, estando no grupo B, juntamente com Bielorrússia, Moldávia e San Marino. “Queremos fazer uma boa prestação. O nosso objetivo é terminar entre os dois primeiros no grupo”, rematou o internacional lusodescendente.



Paulo Dâmaso



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.