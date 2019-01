Instado a comentar a situação de Daniel da Mota, futebolista lusodescendente do Luxemburgo que se encontra em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Schrassig por alegado "abuso de fraqueza", Paul Philipp, presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), não se pronunciou sobre o caso, preferindo esperar por novos desenvolvimentos.

Daniel da Mota. Federação não se pronuncia até saber mais dados

Álvaro Cruz

"Neste momento, estamos, como toda a gente, à espera de novos desenvolvimentos sobre a situação", explicou ao Contacto o responsável máximo da FLF.

O jogador lusodescendente da seleção luxemburguesa e do Racing Luxembourg está preso preventivamente no estabelecimento prisional de Schrassig desde o dia 16 de janeiro, após ter sido ouvido na semana passada por um juiz de instrução.

"É um caso delicado, sem dúvida. É preferível esperar para saber mais dados sobre a situação e depois emitiremos a nossa opinião e, se for o caso, tomaremos as medidas que acharmos adequadas", explicou. "Até lá, vamos aguardar serenamente", rematou.

Recorde-se que o Daniel da Mota é suspeito de se ter aproveitado deliberadamente de uma idosa de quem recebeu quantias avultadas de dinheiro, através de transferências bancárias, durante os últimos três anos, segundo informações revelada à Rádio Latina pela defesa do jogador.

Daniel da Mota: Da bola para a política Candidato pelo partido da Reforma Democrática Alternativa (ADR), o jogador de futebol do Racing e da seleção luxemburguesa que, um dia, marcou um golo a Portugal, entrou para a política em janeiro e defende, entre outras ideias, que a língua luxemburguesa tem de ser ensinada nas escolas.

De acordo com Roy Reding, advogado de Daniel da Mota, citado pela rádio portuguesa no Luxemburgo, o caso terá sido denunciado pelo banco onde o jogador tem conta.

O Código Penal luxemburguês pune o crime de "abuso de fraqueza", previsto no artigo 493, com "pena de prisão de três meses a três anos e multa de 251 a 50 mil euros". O crime é definido como "o abuso fraudulento do estado de ignorância ou da situação de fraqueza, quer de um menor, quer de uma pessoa cuja particular vulnerabilidade, por causa da sua idade, doença ou enfermidade, deficiência física ou psíquica, é aparente ou conhecida do seu autor", de forma "a conduzir" a vítima "a um ato gravemente prejudicial" para si mesma.

