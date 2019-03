Daniel da Mota integra a lista de 24 convocados da seleção luxemburguesa de futebol, publicada hoje pelos responsáveis da federação grã-ducal, que inicia a fase de qualificação para o Euro 2020 frente à Lituânia no dia 22 de março, no estádio Josy Barthel.

Desporto 2 min.

Daniel da Mota convocado para a seleção luxemburguesa de futebol

Álvaro Cruz Daniel da Mota integra a lista de 24 convocados da seleção luxemburguesa de futebol, publicada hoje pelos responsáveis da federação grã-ducal, que inicia a fase de qualificação para o Euro 2020 frente à Lituânia no dia 22 de março, no estádio Josy Barthel.

O avançado do Racing Luxembourg faz parte dos convocados de Luc Holtz, que sobre a recente detenção do avançado lusodescendente disse apenas "julgar o jogador e não o homem". "Ele deu-me todas as garantias de que posso contar com ele para os próximos compromissos da seleção e por isso faz parte da lista de convocados", explicou.

Daniel da Mota foi indiciado por abuso de fraqueza no passado mês de janeiro, tendo depois sido detido preventivamente em Schrassig. Na altura, o seu advogado, Roy Reding, queixou-se de violações do segredo de justiça, algo que a Procuradora-Geral do Estado, Martine Solovieff, rejeitou, embora Reding insistisse na sua opinião.

A 1 de fevereiro, Daniel da Mota foi colocado em liberdade mediante o cumprimento de determinadas regras.

O estágio de preparação da seleção arranca esta tarde em Lipperscheid e até ao final da semana todos os jogadores deverão comparecer no local de estágio.



Entre as novidades, destaque para a estreia de Vahid Selimovic, do Apollon Limassol de Chipre que optou pela nacionalidade luxemburguesa.



Os 24 selecionados



Guarda redes: Anthony Moris (Excelsior Virton / BEL), Ralph Schon (UNA Strassen), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19 / ALL).

Defesas: Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II / SUI), Maxime Chanot (New York City FC / USA), Lars Gerson (IFK Norrköping / SUE), Laurent Jans (FC Metz / FRA), Enes Mahmutovic (Middlesbrough FC / GBR), Kevin Malget (F91 Dudelange), Mathias Jänisch (FC Differdange 03), Vahid Selimovic (Apollon Limassol /CHY).

Médios: Leandro Barreiro (FSV Mayence / ALL), Florian Bohnert (FK Pirmasens / ALL), Christopher Martins (ESTAC Troyes / FRA), Mario Mutsch (Progrès Niederkorn), Danel Sinani (F91 Dudelange), Aldin Skenderovic (Elversberg/ALL), Olivier Thill (FK Oufa / RUS), Vincent Thill (Pau FC / FRA).

Avançados: Stefano Bensi (Fola), Daniel da Mota (Racing FCUL), Aurélien Joachim (Excelsior Virton / BEL), Gerson Rodrigues (Jubilo Iwata /JAP), Dave Turpel (F91 Dudelange).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.