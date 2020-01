O avançado do F91 Dudelange tem sido cobiçado por vários clubes europeus nos últimos meses.

Danel Sinani pode estar a caminho do Norwich City da Liga inglesa

Segundo uma das últimas transmições da Transfer Center da Sky Sports, o Norwich City, último classificado da Primeira Liga Inglesa de futebol, estaria interessado nos serviços do internacional luxemburguês.

Nas últimas duas épocas, o jogador do campeão do Grão-Ducado deu nas vistas e destacou-se pelos vários golos marcados e passes decisivos nas duas campanhas ao serviço da formação luxemburguesa na Liga Europa.

O próprio jogador admitiu uma eventual saída do F91 Dudelange, mostrando-se mais inclinado para efetuar uma possível transferência apenas no final desta época, a partir do mês de maio.

No entanto, admite a possibilidade de poder saír antes do fecho do mercado de transferências antes de 31 de janeiro.

