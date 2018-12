O inverno não o deve impedir de fazer desporto, mas há cuidados redobrados com as temperaturas baixas que se avizinham.

Cuidados a ter para correr com o frio

O Aquecimento, hidratação, alimentação e vestuário são algumas das questões que precisa de ter em atenção quando se prontifica para ir correr com o frio.

Aqui ficam algumas dicas:

1- Todo o cuidado no aquecimento é pouco.

Se essa parte do treino é fundamental com o calor, imagine no meio do frio. Por mais agasalhado que esteja, os músculos não o estão necessariamente. Demore mais tempo no aquecimento dos músculos utilizados na corrida. Pode, ainda, considerar o aquecimento como forma de manter os batimentos cardíacos mais elevados, para evitar pausas longas no seu treino ou intervalos excessivos, que podem fazer com que o corpo esfrie e fique mais suscetível a lesões musculares.

2 – Escolha bem o vestuário.

Antes de sair para os treinos, procure usar roupas que permitam a troca de calor com o ambiente. Nada de exageros com casacos. Muitas vestimentas são desenhadas especificamente para correr no frio também. Uma boa opção pode ser algum tecido absorvente de algodão ou o nylon quebra-vento, que você pode usar sobre as outras roupas e, caso sinta calor, são leves para amarrar na cintura, por exemplo.

3 – Tenha uma rotina antes do treino e tenha cuidado com a alimentação.

Mantenha uma “rotina” antes do treino ajuda a ter coragem de sair da cama para ir correr ao frio em horários menos convidativos. Importante nunca correr em jejum. Uma alimentação rica em hidrocarbonetos e proteínas é fundamental para a recomposição muscular.

Para os minutos que antecedem a corrida, use o alongamento dinâmico como uma das formas de preparar a sua musculatura para o exercício. Faça-o com pouca intensidade, para ativar a circulação sanguínea, e sem ir além do limite da flexibilidade, para não provocar uma distensão muscular.

4 – Proteja-se

É importante sempre proteger a pele. O vento gelado pode danificá-la e deixá-la muito sensível, o que acaba por prejudicar o conforto e as condições para poder treinar. É recomendado, o uso de protetor solar e labial, mesmo estando frio. Regiões periféricas, como a cabeça, as mãos, as orelhas e os pés precisam estar aquecidos, para não comprometer a sua performance, durante o treino.

5 – Não descuide da hidratação

Correr no frio pode ser um desafio para quem tem doenças respiratórias. O ar frio pode ressecar as extremidades, rachar os lábios e dificultar a respiração. Por esta razão, você precisa manter-se (ainda mais) hidratado e beber muita água antes, durante e após a corrida.

6 – Controle o apetite

Quando cai a temperatura, grande parte das pessoas sente mais vontade de comer. Para piorar, busca alimentos mais calóricos, uma resposta natural de corpo para manter a temperatura e metabolismo corporais. Investir em alimentos mais saudáveis e menos calóricos é a chave para controlar a fome.

