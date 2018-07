Milhares de adeptos saudaram os jogadores que desfilaram de autocarro pelas ruas de Zagreb após o segundo lugar no Mundial da Rússia.

Croatas recebidos em apoteose após o Mundial

Milhares de adeptos saudaram os jogadores que desfilaram de autocarro pelas ruas de Zagreb após o segundo lugar no Mundial da Rússia.

Se houve festa em Paris para o acolhimento aos campeões do mundo, os croatas, vice-campeões na final de Moscovo, também tiveram direito a banho de multidão na cidade de Zagreb, desfilando pelas ruas da capital num autocarro aberto.

Equipa técnica e jogadores associaram-se à festa e foram publicando fotos dos diferentes momentos nas respetivas contas das redes sociais.

A Croácia perdeu no domingo a final do Campeonato do Mundo frente à congénere francesa por 4-2, culminando a sua melhor campanha de sempre. Em 1998, no Mundial realizado em França e também ganho pelos gauleses, a seleção croata fora afastada nas meias finais precisamente pelos futuros campeões.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.