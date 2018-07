Seleção croata sofreu, Modric falhou um penalty no prolongamento, mas acabou bater a Dinamarca e garantir a presença nos quartos de final do Mundial onde vai defrontar a Rússia.

Croácia nos quartos de final

A Croácia qualificou-se para os quartos de final do Mundial ao derrotar a Dinamarca por 3-2, no desempate por pontapés de penalty, depois de 1-1 nos 90 minutos e no prolongamento, conforme acontecera no outro duelo do dia entre Espanha e Rússia.

O começo do jogo foi prometedor, uma vez que ainda não se esgotara o segundo minuto e já os dinamarqueses marcavam, após um lançamento longo para a área, diversos ressaltos e um remate frouxo de Jorgensen junto à pequena área em que Subasic ainda desviou, mas para o interior da baliza.

Apenas dois minutos volvidos, também numa jogada confusa, mas na área contrária, Mandzukic foi oportuníssimo a aproveitar um mau alívio e a desviar para o empate.

Os croatas assumiram o domínio do jogo, mas a Dinamarca foi ripostando conforme podia até ao intervalo.

No segundo tempo, os nórdicos surgiram mais agressivos na partida, mas, em termos de remates, estabeleceu-se o equilíbrio que prevaleceu até final dos 90 minutos e deu lugar ao prolongamento.

Aos 113 minutos, Rebic isolou-se na sequência de magnífico passe de Modric, correu vários metros, entrou na área, contornou Kasper Schmeichel e, quando ia rematar para o golo, foi derrubado por Jorgensen. O árbitro argentino, Nestor Pitana, assinalou de imediato a grande penalidade, mas Modric, chamado a marcar, permitiu a defesa do filho de Peter Schmeichel que, na bancada VIP do estádio, celebrou efusivamente a proeza de Kasper.

O prolongamento esgotou-se sem golos e, no desempate por pontapés de penalty, Eriksen para defesa de Subasic com ajuda do poste direito, Babelj permitiu a defesa de Kasper; Kjaer converteu, Kramaric apontou o 1-1; Krohn-Dehli enganou Subasic, Modric voltou a empatar; Schöne atirou para defesa de Subasic, mas Pivaric também permitiu a intervenção vitoriosa de Schmeichel; N. Jorgensen não superou Subasic, Rakitic deu a vitória aos croatas.

