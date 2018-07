Depois de 1-1 nos 90 minutos e de 2-2 no prolongamento com os russos, o desempate por penalties resolveu-se com Rakitic a apontar o 4-3. Segue-se um duelo com a Inglaterra pela presença na final de dia 15.

Desporto 2 min.

Croácia nas meias finais

Depois de 1-1 nos 90 minutos e de 2-2 no prolongamento com os russos, o desempate por penalties resolveu-se com Rakitic a apontar o 4-3. Segue-se um duelo com a Inglaterra pela presença na final de dia 15.

A seleção croata venceu a congénere russa por 4-3 no desempate por penalties após 1-1 nos 90 minutos e 2-2 no prolongamento, qualificando-se para as meias finais do Mundial, onde vai defrontar a Inglaterra.

Num jogo com muitas fases de equilíbrio, os russos começaram melhor, mostraram-se agressivos e, embora os croatas tivessem a bola durante mais tempo, o adversário era mais perigoso, colocando-se na frente à passagem do minuto 31: o ataque russo beneficiou de algum espaço na intermediária, Dzyuba tocou para Cheryshev e este, depois de ganhar o duelo com Modric, atirou de longe, forte e colocado, com o pé esquerdo, deixando Subasic pregado ao chão.

A equipa croata não oscilou, procurou a igualdade e demorou apenas oito minutos a obtê-la, num lance em que Mandzukic fugiu pela esquerda, invadiu a área e, sem que a defensiva russa fosse capaz de fazer a exigida marcação, surgiu Kramarov em corrida a cabecear.

No segundo tempo, os croatas revelaram-se mais dinâmicos e não tardaram a criar desequilíbrios, surgindo o momento mais emocionante aos 60 minutos quando Perisic dispôs de espaço na área e rematou cruzado, mas acertou no poste direito.

A Rússia procurou manter o rival longe da baliza de Akinfeev e, nos últimos minutos, os croatas recearam perder Subasic quando este ficou agrrado à coxa direita, queixando-se de problema muscular do qual pareceu recuperar depois de assistido.

No prolongamento, a Croácia tornou a superiorizar-se e, num pontapé de canto de Modric, o central Vida apareceu na área a cabecear para o 2-1 quando estavam jogados 100 minutos.

Mas os russos não desistiram e, com o técnico Stanislav Cherchesov a pedir várias vezes o apoio do público que logo lhe correspondeu, testou a atenção de Subasic com remate de Kuzyaev e iria empatar a cinco minutos do final do prolongamento, num golpe de cabeça de Mário Fernandes após livre de Dzagoev do lado direito do ataque russo, perto do bico da grande área.

A partir daqui, os adeptos russos não mais pararam de incentivar a equipa, mas o resultado não mudou e foi preciso desempatar da marca dos 11 metros.

Nos penalties, Smolov permitiu a defesa de Subasic com a mão esquerda, Brozovic marcou; Dzagoev empatou, Kovacic não foi capaz de superar Akinfeev; Mário Fernandes rematou ao lado do poste direito, Modric deu nova vantagem aos croatas; Ignashevich igualou, Vida obteve o 3-2; Kuziaev chegou ao 3-3 e Rakitic marcou o 4-3 decisivo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.