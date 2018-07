As duas seleções, que inicialmente corriam por fora, procuram um lugar na final de domingo num jogo que se prevê equilibrado.

Croácia e Inglaterra lutam hoje pela segunda vaga na final

A seleção croata que enfrenta esta quarta-feira a congénere inglesa, no Estádio Luzhniki, em Moscovo, a partir das 20h, vai jogar para contrariar a história. Há vinte anos, quando a fase final da competição decorreu em França (1998), a Croácia chegou às meias-finais defrontando precisamente a equipa anfitriã.

Tudo parecia correr bem quando Davor Suker, melhor marcador dessa edição do Mundial com 6 golos e hoje presidente da federação croata, colocou a sua equipa na frente. Porém, os futuros campões do mundo reagiram e acabaram por conseguir dar a volta ao marcador com dois golos do lateral-direito Lilian Thuram.

A conquista do terceiro lugar no Mundial de 1998, em França, foi o maior feito dessa seleção que contava com jogadores de eleição como Zvonimir Boban, Davor Suker ou Robert Prosinecki. Hoje, frente a Inglaterra, a Croácia quer fazer história e chegar à final.

A trajetória da equipa comandada pelo treinador Zlatko Dalić neste Mundial tem sido extremamente positiva. Na fase de grupos venceu todos os jogos com um futebol de qualidade e terminou como líder no Grupo D, à frente da favorita Argentina. Nos oitavos de final, eliminou a Dinamarca nas grandes penalidades e nos quartos de final fez o mesmo à Rússia, também na transformação dos castigos máximos.

Comandada pelo excelente Luka Modric, estrela do Real Madrid, esta seleção é experiente e possui jogadores de qualidade como Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric e Daniel Subasic, entre outros. Grande solidez defensiva, aliada a um meio campo ao mesmo tempo operário e criativo e um ataque pressionante, fazem da Croácia um adversário poderoso para qualquer equipa. Resta saber se o bastante para derrotar a congénere inglesa e assegurar um lugar na final pela primeira vez na história.

Southgate elogiado depois das críticas

Com o regresso às meias finais de um Campeonato do Mundo 28 anos depois, a seleção inglesa liderada por Gareth Southgate tem recebido elogios, depois de ser sujeita a várias críticas. O técnico, que inicialmente tinha sido nomeado de forma provisória para o cargo, aproveitou os últimos dois anos para lançar treze jogadores e, entre os 23 convocados, incluiu nomes como o guardião Jordan Pickford, Harry Maguire, Loftus-Cheek ou Trent Alexander-Arnold. Contudo, deixou de fora elementos como Joe Hart, Chris Smalling, Jack Wilshere ou ainda Théo Walcott.

E questões como a gestão dos egos na equipa, a forma como se relaciona com todos os elementos sem conceder privilégios ou o fim do pesadelo na marca dos onze metros são vantagens que jogam a favor de Southgate.

A Inglaterra chegou ao Mundial da Rússia sem ser vista como um dos candidatos à vitória, mas foi ganhando credibilidade durante a competição com futebol de qualidade. Na fase de grupos derrotou o Panamá e a Tunísia e perdeu apenas com a Bélgica. Nos quartos de final bateu a Colômbia nas grandes penalidades – afastando a maldição que a perseguiu em várias competições – e nos quartos de final superou de forma categórica a Suécia por 2-0.

A mescla formada por jogadores jovens e outros mais experientes, entre os quais se destaca o capitão Harry Kane, foi uma aposta ousada, mas ganha por Gareth Southgate. O técnico, além de ter ’ressuscitado’ a Inglaterra, arrisca-se a marcar presença na final e lutar pelo título que lhe foge desde 1966.

