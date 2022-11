O português tem 500 milhões de seguidores no Instagram, ninguém no mundo tem tantos fãs como ele. Na polémica entrevista ao britânico Piers Morgan justifica o sucesso que alcançou.

Cristiano Ronaldo. "Sou uma fruta que apetece trincar"

"Nem as Kardashian todas juntas terão tantos seguidores no Instagram" como Cristiano Ronaldo. É assim que o entrevistador britânico Piers Morgan aborda o sucesso do jogador nas redes sociais, na polémica entrevista com o futebolista português.

Cristiano Ronaldo orgulha-se de ter 500 milhões de seguidores no Instagram e de ser o nº 1 mundial nesta rede. E é com vaidade que fala sobre esta conquista e de ser um ídolo à escala planetária.

"É muito bom [ser nº 1 no Instagram], significa muito para mim e deixa-me muito orgulhoso", começa por dizer o futebolista. E, em seu entender, são várias as razões que o fazem estar no topo no que diz respeito a fãs.

"As pessoas gostam de mim porque sou carismático, acho", diz, para depois confessar que ele próprio se questiona sobre as razões para ser "o nº 1" no Instagram.

Ser um dos mais famosos futebolistas não é a única justificação. "O resto também é relevante. Tem de se ser carismático e as pessoas têm de sentir uma ligação contigo. Ser bonito também ajuda", diz Cristiano Ronaldo, soltando uma gargalhada. O futebolista admite que, no fundo, não sabe a razão para tanta popularidade, mas continua a tentar encontrar uma justificação. E, sem modéstia, atira: "Sou como uma fruta que apetece trincar". Que fruta?, pergunta Piers Morgan. "Um morango", uma "fruta apetitosa".

Ao longo da semana, o jornalista britânico tem publicado excertos desta entrevista exclusiva a Cristiano Ronaldo que tanta polémica tem gerado, devido às críticas do futebolista sobre o Manchester United, o clube onde joga, mas de onde quer sair.

No Reino Unido, a entrevista é emitida em duas partes, a primeira foi difundida ontem e a segunda parta será emitida esta quinta-feira.

Também a RTP vai emitir a "incendiária" entrevista, como definiu Piers Morgan.

A primeira parte será emitida esta noite de quinta-feira, logo a seguir ao Telejornal, e a segunda na sexta-feira, no mesmo horário.

