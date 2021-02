O internacional português mais reconhecido da história está de parabéns.

Cristiano Ronaldo. O melhor marcador do mundo celebra 36 anos

Ana Patrícia CARDOSO

Cristiano Ronaldo celebra esta sexta-feira, 5, 36 anos e, ao que tudo indica, o craque madeirense está longe de pensar em abandonar os relvados. Ainda há recordes para bater - os dele, sobretudo.

Ronaldo tornou-se o maior marcador da história do futebol, com 763 golos, e segundo a imprensa italiana, a Juventus quer mesmo renovar o contrato com o jogador, que só nesta época já marcou 22 vezes, em 23 partidas.

Quando assinou pelo Sporting em 2002/03, Ronaldo estava longe de imaginar os altos voos que se seguiriam, mas mostrou-se decidido a dar o seu melhor. Acabou por tornar-se exemplo máximo de perseverança, ética profissional e superação no futebol. O seu lado competitivo também deu que falar. Detesta perder, exige mais dos colegas e o seu grito de guerra,"SI", tornou-se imagem de marca, após gritá-lo no discurso da vitória da Bola de Ouro, em 2014.

A lista de prémios é extensa e Ronaldo já foi considerado o melhor do mundo várias vezes e por várias entidades. Só o ano passado, 2020, ganhou o 'Golden Foot' 2020, um prémio que vai na 18.ª edição e é destinado a futebolistas com mais de 28 anos, e também foi eleito o Melhor Jogador do Século nos Globe Soccer Awards, que se realizaram no Dubai. Na cerimónia reafirmou o prazer em "bater recordes e conquistar títulos, vou continuar assim. Não é fácil estar no topo durante tantos anos mas os números e os títulos falam por si. Estou muito orgulhoso".

O menino pobre do Funchal - que hoje dá nome ao aeroporto da ilha - deve muito do percurso de sucesso à mãe que sempre o apoiou. Dolores Aveiro deixou uma mensagem de parabéns especial neste dia. O "meu desejo é que todas as mães tenham filhos com caráter, com humildade, com gratidão e que honram os seus pais tal qual tu o fazes. Não se trata de valores materiais mas de valores em caráter, humildade e gratidão. E tu tens de sobra. Sentimento de que eu fiz um bom trabalho (e esse é o meu maior presente). Que Deus te dê muita saúde meu filho e sigas sempre sendo esse ser humano maravilhoso", escreveu nas redes sociais.

Também a irmã, Kátia Aveiro, não deixou a data passar em branco e relembrou uma carta quando o pai estava doente, em 2005. "Três anos depois tu foste o melhor jogador do mundo, ganhaste nesse ano tudo o que um jogador tinha para ganhar, e a ‘promessa’ continuou,conquistas atrás de conquistas...Hoje fazes 36 anos e lembrei dos tempos da gente todos juntos da união que perdura, do amor que foi construído em cima de lágrimas de lutas que só nós sabemos. E a história continua com os mesmos de sempre, o pai lá e a gente aqui."

Também Georgina Martinez fez questão de felicitar o namorado.

Ronaldo é pai de Cristianinho, de 10 anos, dos gémeos Eva e Mateo, de três, e de Alana Martina, também com três.















