Cristiano Ronaldo integra, sem surpresa, o melhor onze da história da UEFA, numa lista dominada por jogadores espanhóis, com particular destaque para o atual guarda-redes do FC Porto Iker Casillas. A UEFA decidiu juntar os jogadores de cada posição que mais vezes surgiram nas equipas do ano, de modo a criar o onze ideal da história.

Cristiano Ronaldo no melhor onze da história

Os onze gadores escolhidos que compõem a equipa foram os seguintes: Iker Casillas (Espanha), Sergio Ramos (Espanha), Pique (Espanha), Puyol (Espanha), Lahm (Alemanha), Iniesta (Espanha), Xavi (Espanha), Gerrard (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Messi (Argentina) e Thierry Henry (França).

O internacional português é o jogador que mais vezes foi escolhido para a equipa do ano, com 13 eleições consecutivas. Lionel Messi aparece em segundo, com 10 presenças e Sergio Ramos surge em terceiro, a fechar o pódio, com 8 aparições.

