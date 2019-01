Cristiano Ronaldo já não é o jogador português mais valioso do mundo

O 'CIES Football Observatory' divulgou esta segunda-feira a lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. Há cinco portugueses entre os eleitos e dois deles estão entre os 20 primeiros da lista. Curiosamente Cristiano Ronaldo não é o jogador com maior cotação de mercado, sendo ultrapassado por Bernardo Silva, jogador do Manchester City que ocupa o 16° lugar com um valor a rondar os 133,2 milhões de euros.

O 'CIES Football Observatory' divulgou esta segunda-feira a lista dos 100 jogadores mais valiosos do mundo. Há cinco portugueses entre os eleitos e dois deles estão entre os 20 primeiros da lista. Curiosamente Cristiano Ronaldo não é o jogador com maior cotação de mercado, sendo ultrapassado por Bernardo Silva, jogador do Manchester City que ocupa o 16° lugar com um valor a rondar os 133,2 milhões de euros.

Para o Observatório de Futebol, a estrela da Juventus e capitão da selecção nacional vale 127,2 milhões de euros, ocupando a 19.ª posição na lista. Lionel Messi surge na sétima posição, com um valor de mercado a rondar os 171,2 milhões de euros e, Luka Modric, vencedor da última Bola de Ouro e finalista vencido no Campeonato do Mundo da Rússia​ ao serviço da Croácia, nem sequer consta da lista.

No total são 27 os jogadores com um valor de mercado acima dos 100 milhões de euros. O cálculo do valor de mercado para esta entidade exclui futebolistas que não estejam presentes nas cinco principais ligas europeias (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França) e obedece a parâmetros como a idade e a posição do jogador, o ano de fim de contrato e a performance individual e coletiva ao serviço dos respetivos clubes e seleções.







