Cristiano Ronaldo em 10.º lugar na votação para Jogador do Ano da UEFA

Lewandowski e Neuer, ambos do Bayern Munique e De Bruyne no Manchester City são os três finalistas do troféu.

A UEFA revelou esta quarta-feira os três finalistas para o prémio de Jogador do Ano: Kevin de Bruyne, internacional belga, Manuel Neuer e Robert Lewandowski, ambos referências do colosso bávaro.

O prémio vai ser atribuído no próximo dia 1 de outubro, quando se realizar o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. As três primeiras posições estão ainda por definir, mas a UEFA já desvendou o resto do 'top ten', fechado precisamente com o português Cristiano Ronaldo (Juventus), que este ano obteve apenas 25 votos.

Lionel Messi (Barcelona) e Neymar (PSG) partilham a quarta posição, com 53 votos. O português Bruno Fernandes está também entre os três finalistas ao prémio de melhor da Liga Europa 2019/2020, competição que disputou pelo Sporting e pelo Manchester United. Romelu Lukaku (Inter) e Ever Banega (Sevilha) são os outros candidatos.

Os prémios anualmente atribuidos pela UEFA são atribuídos com base nos votos dos 80 treinadores que participaram na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa, e ainda 55 jornalistas escolhidos pela European Sports Media (ESM).

