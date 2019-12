O português não venceu a Bola de Ouro, em Paris, mas na gala de Milão levou para casa o troféu do melhor do campeonato italiano, 2018/19. E do melhor avançado.

Desporto 2

Cristiano Ronaldo eleito o melhor jogador em Itália

Paula SANTOS FERREIRA O português não venceu a Bola de Ouro, em Paris, mas na gala de Milão levou para casa o troféu do melhor do campeonato italiano, 2018/19. E do melhor avançado.

Na noite em que Leonel Messi venceu a Bola de Ouro 2019, sendo eleito na gala anual em Paris o melhor jogador do mundo deste ano, Cristiano Ronaldo subia ao palco, em Milão, para receber o troféu do melhor futebolista do ano, no campeonato italiano na época 2018/2019. Mas não só: o português levou também para casa o troféu de melhor avançado do campeonato.

AFP

"Para mim, é um orgulho ter sido considerado o melhor jogador da Serie A. Agradeço aos meus colegas de equipa da Juventus e a todos os que votaram em mim. Foi o meu primeiro ano em Itália, num campeonato difícil, mas estou muito feliz. Quero voltar a fazer o mesmo que fiz na época passada", declarou Cristiano Ronaldo depois de receber o prémio, na 'Gran Gala Del Calcio'. O vencedor deste troféu é escolhido pela Associação dos Futebolistas Italianos (AIC).

Cristiano Ronaldo recebia assim dois troféus na mesma noite em que foi derrotado pelo seu maior rival, Leonel Messi, na conquista da Bola de Ouro.

Este ano, o português que foi o terceiro mais votado pela revista France Football, ficando atrás do central holandês Virgil Van Dijk na eleição para este troféu ontem atribuído na gala em Paris.

Até ontem Cristiano e Messi estavam empatados no número de Bolas de Ouro conquistadas, cinco no total, agora o argentino ultrapassou Ronaldo, tendo conquistado a sexta.



Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.