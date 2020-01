Cristiano Ronaldo é o único português na equipa do ano da UEFA

O Benfica vendeu Raul de Tomas aoa catalães do Espanyol por uma verba de 20 milhões de euros por 80% do passe do avançado, ficando com 20% para uma futura venda. Além disso, há ainda 2,5 milhões de euros em objetivos. Um milhão quando RDT completar dez jogos, outro milhão caso o clube garanta a manutenção na La Liga (campeonato da elite espanhola) e 500 mil euros após marcar cinco golos.