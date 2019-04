A formação 'viola' marcou primeiro, aos seis minutos, pelo sérvio Nikola Milenkovic, mas a'velha senhora', deu a volta, com tentos do brasileiro Alex Sandro, aos 37, e do argentino German Pezzella, aos 53, na própria baliza.

Cristiano Ronaldo e Juventus campeões de Itália

A formação 'viola' marcou primeiro, aos seis minutos, pelo sérvio Nikola Milenkovic, mas a'velha senhora', deu a volta, com tentos do brasileiro Alex Sandro, aos 37, e do argentino German Pezzella, aos 53, na própria baliza.

A Juventus conquistou hoje o seu oitavo título consecutivo de campeã italiana de futebol e 35.º da sua história, ao vencer em casa a Fiorentina por 2-1, em encontro da 33.ª jornada.

Os portugueses João Cancelo e Cristiano Ronaldo, melhor marcador da equipa na prova, com 19 tentos, jogaram os 90 minutos nos campeões, que passaram a somar 87 pontos, em 33 jogos, contra 67, em 32 encontros, do Nápoles, segundo classificado.

Na terça-feira, a Juventus, que já tinha conquista a Supertaça, falhou o grande objetivo da época, ao cair nos quartos de final da Liga dos Campeões, perante o Ajax, com um desaire caseiro por 2-1, após um empate 1-1 em Amesterdão.

Após os títulos conquistados em Inglaterra, ao serviço do Manchester United e em Espanha com o Real Madrid, o internacional soma agora o seu primeiro título em Itália.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.