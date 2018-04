O português Cristiano Ronaldo admitiu hoje que foi excelente ser aplaudido pelos adeptos da Juventus, depois de marcar um golo de pontapé de bicicleta na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Cristiano Ronaldo diz que ser aplaudido por adeptos da Juventus foi fantástico

“[Ser aplaudido pelos adeptos da Juventus] Foi apenas excelente. Nunca tinha acontecido na minha carreira”, referiu o português, em declarações ao site da UEFA.

Na reedição da final de 2017, Cristiano Ronaldo voltou a ser decisivo, com dois golos, o segundo de pontapé de bicicleta, que fez com que muitos adeptos da Juventus o aplaudissem, além de ter assistido Marcelo para o terceiro golo do triunfo dos ‘merengues’ por 3-0 em Turim.

“Grande golo. O que posso dizer? Fantástico. Não esperava marcar aquele golo, mas vamos falar do jogo. Penso que o jogo foi incrível. Marcámos três golos à Juventus, uma grande equipa. Jogámos bem e, como é óbvio, estou feliz. Ajudei a equipa, marquei dois golos, foi uma grande noite”, assumiu.

