O português do Atlético de Madrid recebeu ontem o troféu Golden Boy na gala em Turim e o agente Jorge Mendes revelou os elogios do madeirense.

“Cristiano Ronaldo diz que João Félix é um fenómeno”

O internacional português, de 20 anos, recebeu esta segunda-feira à noite o troféu Golden Boy, para o melhor futebolista sub-21, numa cerimónia em Turim, Itália.



João Félix que foi acompanhado pela namorada, Margarida Corceiro e pelos pais confessou-se orgulhoso com esta distinção promovida pelo jornal italiano Tuttosport.

"Estou muito contente. As pessoas mais próximas de mim sabem o quanto trabalhei para este prémio, que era um sonho, e tenho a felicidade de o ter conseguido", declarou João Félix.

Agradecimento aos pais

No seu discurso, o avançado que protagonizou uma das transferências mais caras da história do futebol, ao trocar o Benfica pelo clube espanhol, por 120 milhões de euros não esqueceu o apoio dos seus pais, Carla Félix e Carlos Sequeira (na foto em cima) que se mudaram com o filho para Madrid.

"Não ganhei a qualquer um. Tive de dar sempre um pouco mais de mim, porque só assim conseguimos vencer. Não posso deixar de agradecer à minha família, que sempre me apoiou e sabe o que passámos para que eu pudesse estar aqui e celebrar esta conquista".

Os elogios de Cristiano Ronaldo

Presente na gala em Turim esteve também o agente de futebol Jorge Mendes que recebeu o troféu do Melhor Empresário 2019.

Jorge Mendes, amigo e agente de Cristiano Ronaldo revelou os elogios que o jogador do Turim faz ao jovem compatriota João Félix.

“O Cristiano Ronaldo diz que o Félix é um fenómeno. Ainda tem de trabalhar, mas que está cheio de talento”, declarou à imprensa.

Félix quer jogar com o craque

Mais tarde em declarações à Sky o jogador português também admitiu que gostaria de um dia integrar a mesma equipa que Cristiano Ronaldo.

"Ninguém sabe o futuro. Mas claro que gostaria de jogar com Cristiano Ronaldo", disse o craque do Atlético Madrid à Sky.

Na gala, o empresário Jorge Mendes falou sobre o troféu Bola de Ouro, que Cristiano Ronaldo não ganhou, o que considerou “uma injustiça”.

“O Cristiano merecia ter ganho, acho que se ainda estivesse no Real Madrid tinha ganho. Mas no próximo ano acho que vai chegar aos 110 golos por Portugal e vai ganhar. Para mim este ano foi uma injustiça, pois ele também venceu a Liga das Nações. Mas a vida é assim. Ele é um campeão e sabe o que tem de fazer em 2020”.

Mas ontem foi a noite de João Félix que recebeu o troféu Golden Boy por ter sido o futebolista com menos de 21 anos mais votado com 332 votos. Em segundo lugar ficou o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, com 175, e em terceiro, o alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, com 75.

