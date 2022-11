A informação foi avançada esta terça-feira pelo clube e surge na sequência da entrevista explosiva que o jogador deu a Piers Morgan.

Cristiano Ronaldo deixa Manchester United "com efeitos imediatos"

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United “com efeitos imediatos” e por acordo mútuo, anunciou esta terça-feira o clube inglês, na sequência de uma entrevista em que o avançado disse sentir-se “traído” e desrespeitado.

“Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United, por acordo mútuo, com efeitos imediatos. O clube agradece-lhe a sua imensa contribuição ao longo de duas passagens por Old Trafford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe, e à sua família, tudo de bom para o futuro”, escreveram os ‘red devils’, num curto comunicado divulgado esta terça.

Em declarações reproduzidas na conta oficial de Instagram da Liga inglesa de futebol, o ‘astro’ português explica que ama o emblema e os adeptos, e que isso “nunca mudará”.

“Parece-me a altura ideal para procurar um novo desafio. Desejo ao Manchester United tudo do melhor”, pode ler-se na mensagem.

Antes de se juntar à seleção portuguesa, que está no Qatar para disputar o Mundial2022, o capitão da equipa das 'quinas’ deu uma entrevista em que criticou longamente o clube, o treinador, Erik ten Hag, e revelou sentir-se “traído” e desrespeitado naquele emblema, ao qual regressou em 2021, após uma primeira passagem (2003-2009), já depois de representar Real Madrid e Juventus.

