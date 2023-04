CR7 aproveitou o jogo da seleção nacional para comprar uma casa de sonho no Grão-Ducado.

Desporto 5

Exclusivo Contacto

Cristiano Ronaldo compra palácio no Luxemburgo

Redação CR7 aproveitou o jogo da seleção nacional para comprar uma casa de sonho no Grão-Ducado.

Para Cristiano Ronaldo, domingo passado foi um daqueles dias para mais tarde recordar. Correu-lhe tudo às mil maravilhas. Dentro e fora de campo. Dentro da quatro linhas contribuiu com dois golos para a goleada de Portugal frente ao Luxemburgo. Mas há uma outra razão que faz com que esse dia seja gravado com letras de ouro na vida de CR7. O craque português, que agora milita no Al Nassr, comprou a casa do seus sonhos no Grão-Ducado. Um verdadeiro palácio das Arábias.

O novo ninho de CR7 e Georgina tem todos os luxos que o dinheiro pode comprar, apesar de não ter sido avançado qual a zona do país que o jogador escolheu para comprar (mais) uma mansão. O que se sabe é que a casa de Cristiano no Luxemburgo faz jus à morada - afinal tem endereço no país mais rico do mundo: conta com vinte quartos, todos com casa de banho privativa, nada mais natural para quem tem uma família numerosa e uma mão cheia de amigos.

Mas são os pormenores que fazem a diferença: Georgina fez questão que as torneiras fossem banhadas a ouro branco. Outro pormenor- a garagem da mansão tem capacidade para quinze carros, já que para onde quer que vá Cristiano faz questão de levar os seus bólides de luxo.

Toda a gente sabe que Cristiano Ronaldo tem grandes cuidados com o corpo, no fundo a sua principal instrumento de trabalho. Assim sendo, a sua nova casa tem três campos de futebol, dois ginásios devidamente equipados e quatro piscinas, sendo que duas delas são aquecidas. E não falta o jacúzi e duas salas de sauna para ajudar na recuperação do corpo depois dos exigentes jogos de futebol.

O novo palacete de CR7 tem tudo isto e muito mais. Por isso o melhor é ver com os seus próprios olhos na fotogaleria em baixo algumas das imagens do novo palácio do futebolista.

5 Uma vista lateral da mansão que conta com duas piscinas exteriores. Foto: DR

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Uma vista lateral da mansão que conta com duas piscinas exteriores. Foto: DR A sala que Georgina certamente irá querer redecorar. Foto: DR Ginásio voltado para uma das piscinas interiores aquecidas. Foto: DR Uma das casas de banho - todos os quartos, e são 20, têm casa de banho privada. Foto: DR Um dos quartos da novaa mansão de Cristiano Ronaldo - desta vez o endereço fica no Luxemburgo. Foto: DR

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.