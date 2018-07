Cristiano Ronaldo chegou a Turim e é apresentado esta segunda-feira pela Juventus

O internacional português e capitão do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, tornou-se esta noite no primeiro jogador a chegar aos 100 golos por um clube na Liga dos Campeões de futebol. CR7, que continua a fazer história, marcou dois dos três golos com que o Real bateu hoje o PSG (3-1) e soma 101 golos com a camisola dos 'merengues' na Liga 'milionária'.