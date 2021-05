O internacional português, que se formou na escola leonina, não deixou de prestar o seu apoio ao clube que o viu crescer.

Cristiano Ronaldo celebra conquista do Sporting

Cristiano Ronaldo também celebrou a vitória do Sporting. O jogador da Juventus não quis deixar de apoiar o seu clube do coração, e onde recebeu a sua formação como atleta de futebol, e ao longo do dia fez questão de motivar a equipa leonina.

A partir de Itália, o internacional português manifestou apoio ao Sporting, na página de Instagram do clube, antes do jogo com o Boavista, que os 'leões' viriam a ganhar por 1-0, em Alvalade. 'Vaaamoossss', incentivou Cristiano Ronaldo momentos antes de começar a partida.

No final do jogo, com o Sporting já com o título de Campeão conquistado, o craque partilhou na sua própria página, na mesma rede social, uma fotomontagem da equipa, com o troféu da vitória do campeonato, 19 depois da última conquista do título, acompanhada de uma mensagem de parabéns.





