A UEFA castigou esta quinta-feira Cristiano Ronaldo com um jogo de suspensão na sequência do cartão vermelho que recebeu na Liga dos Campeões frente ao Valencia.

Cristiano Ronaldo castigado com um jogo na 'Champions'

A UEFA castigou esta quinta-feira Cristiano Ronaldo com um jogo de suspensão na sequência do cartão vermelho que recebeu na Liga dos Campeões frente ao Valencia.

O internacional português vai falhar o jogo com os suíços do Young Boys a 2 de outubro, mas estará apto para a deslocação a Manchester para defrontar o United, equipa que representou entre 2003 e 2009. A jogo da Juventus frente à equipa atualmente orientada por José Mourinho está agendada para 23 de outubro.



Ronaldo foi expulso ainda na primeira parte do encontro com o Valencia, num lance com Murillo, na primeira jornada da Liga dos Campeões.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.