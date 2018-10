O maior futebolista português de todos os tempos, e vários anos considerado o melhor do mundo, ultrapassou uma nova fasquia e bateu Selena Gomez: é hoje a pessoa mais seguida, do planeta, no Instagram.

Cristiano Ronaldo bate um novo recorde

Cristiano Ronaldo disse recentemente que as acusações de violação de que é alvo o afetam, mas não parecem beliscar a sua popularidade mundial: 144 milhões de pessoas seguem o craque português no Instagram.



O atleta português destronou a cantora norte-americana e conta agora com mais de 144 milhões de seguidores.



Uma vitória, embora por falta de comparência. Este novo recorde acontece numa altura em que Selena Gomez anunciou uma pausa nas redes sociais: a cantora e actriz não faz publicações há mais de um mês.

Aqui um das últimas publicações de Selena Gomez.





