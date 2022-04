O futebolista agradeceu hoje nas redes sociais o apoio dos adeptos ingleses no momento difícil que a sua família está a viver, após a perda de um dos bebés gémeos, durante o parto.

Drama familiar

Cristiano Ronaldo agradece gesto dos adeptos: “Nunca esqueceremos”

O futebolista já regressou quarta-feira aos treinos do Manchester United e esta quinta-feira publicou nas redes sociais um agradecimento aos adeptos ingleses pela homenagem que lhe fizeram, a ele e à sua família, devastada com a perda de um dos gémeos, o menino, que esperavam.



"Um mundo… Um desporto… Uma família global… Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", escreveu Cristiano Ronaldo redes sociais, publicando o vídeo da homenagem que os adeptos do Manchester United e Liverpool lhe prestaram no jogo de terça-feira.

Ao minuto 7 da partida, por referência ao número da camisola de CR7, o estádio inteiro de Anfield, do Liverpool, levantou-se para um imenso aplauso de um minuto em homenagem e solidariedade para com Cristiano Ronaldo e a sua família, enquanto entoavam o "You'll Never Walk Alone", o tradicional tema dos adeptos do Liverpool. Também os colegas do português jogaram com uma braçadeira preta em sinal da perda da família de Ronaldo.

Nessa noite, Cristiano Ronaldo esteve ausente, mas todos no estádio estavam com ele.

No final do jogo, também Jurgen Klopp, treinador do Liverpool prestou a sua homenagem considerando que o minuto de aplausos foi uma “verdadeira demonstração de classe”.

“Claro, todos os nossos pensamentos desde o momento em que soubemos o que aconteceu foram para o Cristiano e para a sua família. Não consigo nem imaginar como deve ser, o que está a sentir”, declarou Klopp à Sky Sports. E acrescentou que o momento da partida em que a sua equipa venceu por 4-0, não foi a vitória, valores mais altos estavam em jogo. “O meu momento foi o sétimo minuto do jogo, quando todo o estádio mostrou classe pura. Há tantas coisas que são muito mais importantes na vida do que o futebol”, frisou o treinador.

"O futebol uniu-se para mostrar o respeito por Cristiano", escreveu o Manchester nas redes sociais.

Nessa terça-feira, o Manchester United já tinha anunciado que Cristiano Ronaldo não iria jogar. “A família é mais importante do que tudo e Ronaldo está a apoiar os seus entes queridos neste momento muito difícil. Assim, podemos confirmar que ele não jogará contra o Liverpool em Anfield na noite desta terça-feira e sublinhamos o pedido de privacidade e respeito à família”, pediu o Manchester United nas redes sociais.

"A maior dor"

Na segunda-feira, véspera do grande clássico inglês entre estas equipas, Cristiano Ronaldo e Georgina anunciaram nas redes sociais que tinham perdido um dos gémeos, o menino, durante o parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir", escreveram. Ao mesmo tempo, são agora pais de mais uma menina. "Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade", realçou o casal, agradecendo aos “médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado”. “Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre”, lê-se na mensagem de profunda tristeza.

A menina, cujo nome ainda não foi revelado pelo casal, é a irmã mais nova de Cristiano Júnior, de 11 anos, dos gémeos Eva e Mateo, de 4 anos, e de Alana, também de quatro anos.

