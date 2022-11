A proposta multimilionária de 216 milhões de euros por época, e por dois anos e meio, é do clube Al Nassr da Arábia Saudita e já está em cima da mesa do agente Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo a caminho das Arábias por 500 milhões de euros?

Cristiano Ronaldo está atualmente livre para negociar contratos com clubes de todo o mundo, após a rescisão recente com o Manchester United, envolvida em polémica após as críticas do futebolista na entrevista ao britânico Piers Morgan.

Segundo o diário espanhol Marca já há uma proposta das arábias em cima da mesa de Jorge Mendes, o agente do capitão da seleção portuguesa. E é supermilionária!

O clube Al Nassr, da Arábia Saudita, oferece 225 milhões de dólares (216 milhões de euros ao português por época num contrato por dois anos e meio, segundo a Marca. Também a emissora norte-americana CBS já tinha noticiado a oferta do Al Nassr, dizendo no entanto que os 216 milhões de dólares era o montante total pelas três épocas. Agora o jornal desportivo Marca avança que, segundo as suas fontes, este é o valor por época.

As conversações entre este clube e Cristiano Ronaldo terão começado no verão, indicam os dois órgãos de comunicação social, só que na altura, o astro português tinha contrato com o Manchester United. Como agora ficou sem clube os árabes voltaram a nova investida. Na polémica entrevista a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo contou que tinha rejeitado uma oferta de um clube da Arábia Saudita, um contrato por 350 milhões de euros.

Príncipe quer Ronaldo

O próprio ministro do Desporto da Arábia Saudita, o príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal está empenhado em ter Cristiano Ronaldo a jogar no seu país e já veio publicamente dizer que "tudo é possível".

“Isso beneficiaria a liga, o ecossistema desportivo na Arábia Saudita e inspiraria os jovens para o futuro. Ele [Cristiano Ronaldo] é um modelo para muitas crianças e tem uma grande base de fãs na Arábia Saudita”, declarou o príncipe à emissora britânica BBC, na semana passada.

De acordo com a CBS, está tudo em cima da mesa e a ser analisado pelo futebolista português, faltando apenas a sua decisão. Atualmente, o Al Nassr é treinado pelo francês Rudi Garcia e tem já alguns jogadores internacionais como Talisca.

Como refere o desportivo Marca, nenhum clube europeu consegue igualar esta proposta da Arábia Saudita pelo que Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, poderá mesmo dizer adeus ao futebol europeu e tornar-se a maior estrela da liga árabe, onde o desporto rei está em grande crescimento e há muito dinheiro para investir.



A decisão de Cristiano Ronaldo será anunciada após a final do Mundial do Qatar, com o jogador agora concentrado na equipa das Quinas, que sexta-feira defronta a Coreia do Sul.





