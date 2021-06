O protocolo sanitário da UEFA foi cumprido e “tanto os trabalhadores como os contactos próximos do jogador permanecerão isolados por prevenção na concentração da seleção nacional”.

Covid-19. Sergio Busquets testa positivo dois dias depois de jogo com Portugal

O ‘capitão’ da seleção espanhola de futebol Sergio Busquets, do FC Barcelona, testou positivo à covid-19, anunciou hoje a Real Federação Espanhola (RFEF), dois dias depois do particular com Portugal (0-0).

“Os restantes integrantes da concentração testaram negativo”, pode ler-se em comunicado da RFEF, que revela ainda que a equipa de sub-21 espanhola assumirá o jogo particular com a Lituânia na terça-feira.

Segundo a mesma fonte, o protocolo sanitário da UEFA foi cumprido e “tanto os trabalhadores como os contactos próximos do jogador permanecerão isolados por prevenção na concentração da seleção nacional”.

A federação vai devolver os bilhetes para a partida com a formação lituana, que defrontará, assim, os sub-21, e ativou já “rotinas de treinos personalizados” devido ao positivo de Busquets, titular em Madrid no jogo contra Portugal na sexta-feira.

A Espanha recebe em Sevilha os jogos do grupo E do Euro2020, jogando no dia 14 com a Suécia, em 19 com a Polónia e em 23 com a Eslováquia.

